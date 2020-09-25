王喜嘲陳志雲未被捕原因：拉返去要毒啞你

陳志雲開設網上頻道，不足半年訂閱衝破10萬，他近日主演網劇《姨媽到》，扮演女主角Margaret（大姨媽），昨晚起將8集剪輯《姨媽到》連同特別製作介紹的《招魂飯局》推出，並召集一眾支持者舉辦《萬千知音頒獎禮》直播，包括黃夏蕙、石詠莉、潘紹聰、小肥、J.Arie’s等參與。

陳志雲以大姨媽look夥拍模仿警察老友王喜做主持，兩人全程語帶諷刺，又寸爆舊公司乜都求求其其。頒發12個獎項中，王喜獲「忠誠勇藝術終身成就獎」，金色獎牌並沒任何記認，陳志雲笑說：「乜都冇寫，費事掉咗俾人執返，好似譚詠麟咁。」騷中王喜手持一個被罩着的白蠟蠋，獻唱英文歌「Street of London 」，彰顯城市腐敗之意，影射今時今日香港局面。

近日政府陸續對政見人士作出清算行動，王喜和陳志雲敢於表達意見，常諷刺政府，可會受影響及擔心？陳志雲說：「清算？你指響應習主席光盤行動？我好少食剩嘢喎，同埋我有嗰樣食嗰樣，我唔會生安白造，如果我講錯咪話我知囉，表達自己意見都唔得咩，黐線。」又笑王喜好驚就快想走，王喜說：「每次有知名人士被捕，我都會同律師講我係咪要走？黃之鋒都拉埋，我係咪要走呀。」陳志雲說：「你邊有佢咁叻呀，人哋擒過晒啲架，你擒得起咩。」王喜不禁說：「明白點解唔拉你，拉你返去就難受，要毒啞你。」

節目中，陳志雲直接問嘉賓陶傑驚唔驚俾人拉？陶傑淡定說：「唔驚，亦唔會走。」陳志雲表示：「陶傑啲節目成日被投訴，有專責人士聽你啲節目。」接住陳志雲嘲笑陶傑首次執導電影《愛．尋．迷》，又說：「電影係我好姊妹羅霖主演，做得好大（指胸部），真定假？」陶傑沉點不語一會說：「人哋搵到好人家，何必難為我呢，大家都知呢行遊戲規則。」

除了嘲諷政府連番拉政見人士，陳志雲亦有提舊公司。講到藝人要背劇本？他指着王喜說：「好似佢呢啲就要記。」王喜即說：「我使乜記劇本，直頭改劇本啦。」陳志雲說：「TVB唔用佢唔關我事。」王喜招積反駁：「佢有本事用到我咩！」多年前王喜拍攝《烈火雄心III》時，曾被指我行我素扮大哥改劇本，導致和鄭嘉穎鬧不和。

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