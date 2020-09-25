陳凱歌狠批導演急功近利 致行業出現「三省」局面

曾執導電影《霸王別姬》、《無極》等的大陸導演陳凱歌，最近再次成為綜藝節目《演員請就位2》評審，雖然節目仍在錄製階段，不過陳凱歌在《演》播出的訪問片中，就炮轟現時的導演都不會教演員做戲，更批行業出現「省時間、省經費、省藝術」狀況。

陳凱歌在訪問中表示自己無論對着主角或是只得一、兩句對白的「茄喱啡」，都一定會親自和他們講解電影，他解釋：「你常常會看到一個戲裏邊，這些我們所說的小配角，有點台詞的人跟這戲根本就不沾邊。」他直言這代表那導演根本就沒有花過時間在這些人身上：「就一句話他就明白，可是你就是不說。」

提到之前陳凱歌指有時候不能怪年輕演員表現不好，他謂現在的演員可以是一個綜藝角色，亦可以做直播賣貨：「這些東西都可以使你成名，可能不需要經過特別多的努力，不像要做一個好演員，百煉千錘才能夠成功……所以我說，如果你想成名，條條大路通羅馬，這種情況下你說『為甚麼不好好演戲？』人家告訴你『我用不着』，這也是一個合理的解釋。」陳凱歌又反問如果有演員參與一部劇集或電影，誰會教他演戲？陳凱歌重申說：「這就是導演的責任，他們演不好第一責任是導演，不是他們。」他最後又批評現在這行業出現「三省」狀態：「省時間、省經費、省藝術。」講完後他又改口，直接說是「免藝術」。

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