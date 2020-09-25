陳嘉寶生B後光速減肥上磅得102磅 似少女身形

陳嘉寶（Anjaylia）去年1月為有米老公黃頌祈誕下女兒Hosanna，一直沒懷孕迹象，她上星期日突然在IG公佈再度生B，細女Eliana月中順利出世，而她老公在7月時曾貼二人合照時，Anjaylia在相中確是沒孕味，成個懷孕過程相當保密。

Anjaylia兩年抱兩，尚在坐月期間，她日前在社交平台再貼近照，身穿白tee及窄身牛仔褲，完全不見肚，表示要外出覆診。

不少網民留言讚她似少女身形，根本不覺得她生過BB，她更在IG story貼了「上磅」圖，透露自己目前體重是46.2kg（約102磅）。之不過她仍未滿意現時的磅數：「理論上距離目標只有0.7kg便可以回到過去。」即是她未陀B前的100磅體重，認真令不少新手媽媽羨慕。

原本目標在望的Anjaylia，也分享她的坐月餐單，指早餐要食飯，「現在一天要吃五碗飯……而這只是今天的早餐而已……我和回到過去的距離從『很近』變成了『未知』……」。除了吃坐月餐單，她亦有做運動，不過她就呻感覺體力大不如前，而產後即開始做運動，出一身汗後會根據傳統用薑水沖涼，笑言沖完又會成身汗。

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