「鑽石歌王」林沖走過死門關 腹主動脈瘤險爆留院9日

87歲的台灣「鑽石歌王」林沖2011年因為尿頻，發現罹患攝護腺癌第3期，一直積極治療，病情穩定，但他仍需每半年做檢查，抗癌勇士林沖永不言休，熱愛演藝工作，他還在2018年來港開演唱會。不過，8月30日林沖整夜腹痛緊急送院，照了超聲波及電腦斷層掃描後，醫生診斷出他腹部主動脈瘤有約4.5公分，並擔心該主動脈瘤一旦破裂，林沖腹內將大量出血，並會有生命危險，他要即時留院觀察。

林沖家人即時安排救護車將他轉院開刀，但治療期間又發現他腹痛是因為12指腸潰瘍及胃潰瘍造成，病危的他一度擔心問醫生：「我還有多久時間（壽命）？」醫生給他定心丸：「你的生命不該由我決定，這要問上帝。」醫生本來打算動手術切除林沖腹部主動脈瘤，但考量他年紀大，恐防手術有致命風險，所以暫時未有切除。林沖住院9天治療腸胃的症狀，日前康復出院，他要繼續保持清淡飲食，林沖期望明年或後年再舉辦個唱。

林沖住院時一直獲契仔Kevin照顧，Kevin接受台灣《蘋果新聞網》訪問時說：「當下快被嚇死了，真的很害怕會失去他。」林沖分享長壽貼士：「讓自己每天帥氣又漂亮度過每一天，藝人只要有舞台，人生自然就天天充滿希望。若要死，也想要死在舞台上。」熱愛大自然的林沖並不避忌表示百年後想要樹葬及花葬。

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