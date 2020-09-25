畢彼特迷戀新歡 唔介意女友向安琪蓮娜開火

56歲荷李活型男畢彼特（Brad Pitt）自與安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，曾數度傳出緋聞，但通通都遭型男否認。但上月他被影到與27歲模特兒Nicole Poturalski同坐私人飛機到法國，即爆出他已蜜運當中。最近Nicole更大膽向安琪蓮娜下戰書，但消息人士指畢彼特完全不介意，因為他對新女友相當迷戀。

Nicole Poturalski自被爆與畢彼特拍拖後是非不斷，被踢爆與68歲老公未離婚又有個7歲兒子，但仍然無礙畢彼特對她一往情深。最近Nicole又被指向安琪蓮娜開火，於IG寫上「開心的人不會憎恨」，暗寸安琪蓮娜因與畢彼特爭仔女撫養權而反目成仇，Nicole更與網民駁火。不過，消息人士就指畢彼特不覺得嬲，更不介意女友之言論，因為「在這一刻，他非常開心可以找到一個人，讓他感到被珍惜與被愛」，對新歡完全迷戀。

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