孔劉41歲封鑽石王老五 自爆錯過結婚時機

韓國男星孔劉、尹恩惠、李善均、金材昱等人主演的人氣韓劇《咖啡王子》，於2007年播出時曾創下32.1%的高收視，昨日MBC電視台就播出《咖啡王子》主角們重聚的紀錄片，而下集將於下周四播出。

於昨日播出一集中，孔劉跟尹恩惠再次重逢，已達適婚年齡的兩人於節目中大方提到結婚想法。尹恩惠先大讚孔劉多年沒變，孔劉亦讚尹恩惠現在也很好看，而且變得更有女人味。尹恩惠就趁機向41歲的孔劉催婚：「甚麼時候結婚？」孔劉笑言：「不是不結婚，而是可能錯過了時機。」他又反問35歲的尹恩惠為何不結婚，尹恩惠表示仍想專注於事業。

另外，孔劉跟尹恩惠亦重溫劇中的經典場面，孔劉見到劇中的吻戲時就尷尬掩臉，場面好笑。而尹恩惠昨晚亦有於IG公開新影片，透露她等待紀錄片播出時，心情亦非常緊張，fans就留言大讚她非常可愛，又鼓勵她再次拍劇復出。

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