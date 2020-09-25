周秀娜舊愛Avis被指情挑前度打「友誼波」 呼冤：10萬重酬緝兇

周秀娜的38歲髮型師舊愛陳偉成（Avis）去年與兼職模特兒黃樂樂（前名黃藹樂）奉子成婚，二人不時在社交網恩愛相片放閃，惟近日有讀者L小姐向《蘋果》爆料，聲稱有Avis以WhatsApp撩人妻尋開心的情慾對話。

事有湊巧，Avis旺角的健身中心門外日前不但被人貼大字報唱衰，還被淋紅油，未知是否與桃色糾紛有關。

讀者L小姐向《蘋果》提供了一張聲稱是Avis與一名人妻的情慾對話截圖，當中顯示對話在凌晨1時多，Avis以問對方：「有冇掛住我啊！」還付上心心圖案，對方聲稱正跟老公一起，但Avis未肯罷休：「咁但係你應該都掛住我㗎，聽日我舖頭開完張，夜晚我諗方法叫我老婆返屋企湊小朋友，之後我哋出去開心吓。」人妻繼續請Avis食檸檬，還揶揄他：「好心你啦，咁多年都唔改。」Avis即講出相約「重點」：「我哋咁耐冇嚟過，我老婆生完又鬆晒，冇感覺你明㗎！」人妻力斥他癡線，大罵Avis不應騷擾她，更爆出Avis在老婆懷孕期間都有不停聯絡。Avis死纏爛打謂掛念對方，人妻落閘：「但係我唔掛住你，唔好意思，我已經有個家庭，唔好死纏爛打好唔好？」Avis仍不死心再問：「咁大家出嚟開心吓姐（啫），有咩問題，各取所需。」人妻憤斥：「你要搞唔該搞番你啲妹妹仔啦！」

據知事件中的女主角，曾是Avis舊愛，女主角口中一直用老公做擋箭牌，其實她還未正式結婚，但跟男友關係穩定。

《蘋果》聯絡上女主角的「人夫」S先生，他以短訊講出事情來龍去脈：「嗰日我同我未婚妻夜晚係屋企準備休息嘅時候，同佢一齊用佢手機睇緊劇，點知見到有人WhatsApp佢，跟住佢撳入去睇吓啦，佢撳吓個頭像見到係呢一個人（陳偉成），未婚妻亦都係呢一個人嘅前女朋友，跟住就發咗一啲挑逗我未婚妻嘅文字畀佢，但係我未婚妻又不停拒絕。」S先生之後問未婚妻，她才爆出Avis原來一直有電話騷擾，S先生續說：「未婚妻之前一直唔夠膽話畀我知，因為怕影響我哋之間嘅關係，不過，今次我係親眼目睹，然後我要求佢將所有對話記錄發畀我，我決定報料，希望可以還我一個公道。」

S先生表示相信未婚妻，他說：「我相信受害人唔止我未婚妻一個。」他指未婚妻跟Avis交往了很短時間，二人已分手多時：「我未婚妻發覺佢不停搞三搞四。我同未婚妻都喺埋一齊3年，請你哋揭開佢（陳偉成）呢一面，唔好再有其他無辜嘅受害者。」

對於跟人妻情慾對話，Avis今晚以短訊回應《蘋果》說：「當一個好好嘅笑話，我完全唔知點解， 我結婚之後沒有同一個女性朋友出過街，啲對話更加冇可能出在我口中，我老婆幫我生完小朋友，係男人嘅絕對冇可能講呢啲咁嘅說話，當然我老婆更加唔會相信。」Avis表示結婚後沒再去過夜場和應酬，更加沒結識過新的女性朋友，形容自己連得罪人的機會也沒有：「可能有啲人眼紅我哋逆市之下都開分店，想做啲惡作劇。」Avis指每日都陪住太太和兒子，所以太太完全當這個是笑話，他甚至揚言想以10萬元重酬緝兇。

黃樂樂今晚接受《蘋果》訪問時，亦力撐老公：「我冇唔開心呀，梗係信老公喇！佢基本上每日都同我一齊，即使返工或做嘢，佢都一定會返屋企食飯，而且我成日都會用佢電話打機，佢所有密碼我都知，所以呢單嘢，我有睇過網上嗰個短訊呀，我當笑話睇。」黃樂樂表示太了解Avis平時習慣：「因為我老公平日係好少打字，多數都係語音，所以我睇完個短訊，我都已經肯定唔係佢，佢係好懶，即使打字，佢都係超多錯別字。所以根本無可能出軌。」

Avis今晚於IG上載攬住太太照片，留言：「最近都收到好多朋友send俾我話網上有謠言講個是非，還用電腦Key咗我個樣同埋電話號碼，寫一啲好無聊嘅對話，當然要攞個電話好簡單， 問我是但一間公司都會有，當我收到嘅時候第一時間立即比我老婆睇，我老婆笑到跌咗落地下，話我點會咁有文采，你估你真係讀大學咩……我唔知點解會有啲咁多餘嘅人，自問結婚之後沒有同一個女性朋友出過街，平時我電話都係比我老婆攞住，咁嘅大話都講得出，好在我不嬲都俾咗100分之100安全感我老婆，想破壞我哋嘅感情……太天真啦。」

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