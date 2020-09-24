Video Talk今日精選丨9pm直擊2020東京遊戲展 睇晒各款新Game

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》9月25日（五）Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：日本同步直擊Capcom TGS 2020 ONLINE ］

日期：9月25日（周五）

時間：21:00 – 22:00

主持：穆林

嘉賓1：機鬥網站編輯Allen

嘉賓2：數碼捕籠網站編輯Jack

內容：今年東京遊戲展(TGS)改以網上發布形式舉行，Capcom 亦準備為次世代的機種帶來新遊戲，包括《Resident Evil Village》。以及在任天堂的switch帶來《Monster Hunter Rise》及《Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin》，透過最新消息與玩家分享。今集邀請機鬥網站編輯Allen及數碼捕籠網站編輯Jack，與大家一起同步直擊Capcom TGS 2020 ONLINE節目。

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