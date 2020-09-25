木村的煩惱 | 光希中學畢業愁出路 靜香玩自轉學阿囡做模特兒

日劇天王木村哉拓與女歌手工藤靜香的17歲細女光希自小就入讀國際學校，今年9月就升上Year 13，再讀多一年就畢業。有指木村和靜香已經開始擔心光希畢業後的出路，事關大女心美於今年4月已經入讀國內的私立大學繼續進修音樂，前途一片光明。

有木村家的友人爆料：「木村家與很多其他家庭一樣，關心女兒將來的出路。特別是光希入讀的英國學校，因為有特別的制度，她不能像普通中學生一樣自由選讀大學。所以演奏長笛的心美才趁升上高中時轉校。」有教育記者又指光希所讀的大學與普通的國際學校有點不同，通常是讓短期在日本居住的外國人子女入讀，而且由於沒有國際認可，所以畢業後不能直升其他國內大學。事實上，15歲以模特兒身份出道的光希，除了國際級模特兒工作外，又曾為母親靜香作曲，而光希的模特兒事務所在美國亦有公司，隨時可以考慮一邊在美國讀大學，一邊進軍荷李活。此外，心美首度登上28日發行的《ELLE JAPAN》雜誌，而且還會在其官方YouTube頻道中演奏長笛。

至於多才多藝的母親靜香，昨日更新IG，上載自拍短片，學愛女一試做模特兒滋味。穿上毛衣和長靴的靜香打扮時尚，在鏡頭面前自轉，並留言：「感覺有點涼，所以今日穿着舊毛衣，雖然已經拔過毛粒幾次，但因為喜歡設計，所以不捨得扔掉。」靜香還謙虛表示轉得不夠輕快，不過有粉絲就激讚靜香有型有款，十足時裝模特兒。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！