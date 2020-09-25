御用少婦溫裕紅續約被減一半人工 決離無綫享受人生

擅長主演「少婦」角色的資深演員溫裕紅，在1996年演藝畢業後便加入無綫工作至今，不過昨日有報道指她與結束了20多年的合作關係。溫裕紅在無綫工作期間，除了主持婦女節目《都市閒情》外，還參與不少劇集的演出，當中包括《刑事偵緝檔案III》、《使徒行者》、《三個女人一個因》與及《降魔的2.0》。溫裕紅昨日接受傳媒訪問時，表示公司要求她減超過一半人工兼要簽附加條約，雖然她明白目前經濟的不景氣，很多公司都要減人工，不過她經過考慮後，決定不再續約，當給自己一個機會嘗試新事物，她還有移民的打算，有感過往因工作關係，甚少出外旅遊，所以趁目前回復自由身，希望周圍住，目前首選是泰國。《蘋果》曾聯絡溫裕紅，但未獲回覆。

事實上無綫近期要續約藝人簽一騷，這個待遇很難令人接受，在無綫工作30多年的「綠葉王」劉江，亦因為海嘯式狂減人工而決定離開，上月范振鋒亦係因為「一騷約」離巢，結束近10年的賓主關係。

溫裕紅曾經在訪問上講過，她先後演出過百部電視劇，首選是《巴不得媽媽》中飾演的男人婆魯玉芬，出街後得到不少觀眾讚賞，不過即使演出的角色是配角居多，但她從未介意，只求做開心，在她的心目中，只係小演員而沒有小角色，只要努力做好，必定有人賞識。與此同時，溫裕紅在2005年確診患上乳癌，當時腫瘤達11公分大並已擴散至淋巴，其後接受6次化療，並接受醫生的建議，接受手術切除乳房才可保命，憑藉堅強樂觀的意志支撐，溫裕紅成功抗癌。

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