韓國綜藝節目內容層出不窮，前日有報道指TV朝鮮電視台將推出新節目《我們離婚了》，由綜藝節目《戀愛的味道》李國勇導演、人氣節目《兩天一夜》鄭善英作家攜手製作，是講述已離婚的夫妻再次同居的真人騷，讓他們對離婚前後未曾了解到的夫妻生活再次進行思考，以過來人身份反思一下婚姻失敗的原因。

頭炮李瑩河

據悉首對演出《我們離婚了》的「夫妻」是現年70歲的男星李瑩河及60歲的鮮于銀淑，兩人於1981年結婚，但突然在2007年宣佈結束26年婚姻，當時外界都大呼驚訝。李瑩河早前亮相節目時曾提及當年離婚的原因：「性格差異是原因之一，但最大的原因應該是我，因為朋友很多，加上拍攝工作，幾乎每日都外出。」雖然李瑩河及鮮于銀淑已經離婚多年，但關係依然友好，今年5月更首度在幕前合體，聯同兒子、媳婦、孫女拍攝一家五口家庭照，所以對於兩人再合體拍攝《我們離婚了》，外界都大呼期待，不過節目目前仍未落實播出日期。

具惠善上榜

《我們離婚了》即將播出的消息，引起內地網民熱議，不少人表示：「韓國人真敢拍！」、「抄襲最叻的內地電視台應該不敢拍」，甚至有人提議節目組邀請近年離婚的明星夫妻或藝人演出，包括曾合演韓劇《太陽的後裔》、在大前年舉行世紀婚禮的「雙宋」宋仲基及宋慧喬、今年才辦妥離婚手續的具惠善和安宰賢 、李東健及趙胤熙、黃靜茵和CEO圈外人前夫李英敦等，笑言收視率會爆燈。

提起喬妹，近日未有新作的她頻頻拍廣告吸金，前晚在Ig公開了代言珠寶品牌的新相，穿上香檳色吊帶裙的喬妹在鏡頭前擺出甫士大晒女神氣質，其中一張更是大頭相，將白滑肌膚表露無遺，獲fans大讚靚女。