已經一拖再拖的Marvel電影《黑寡婦》(Black Widow)再傳來壞消息,迪士尼宣佈映期由今年11月6日延至明年5月7日。《黑寡婦》原定今年5月1日上映,預告、宣傳等早已發放,今次再度延期,等於將上映日整整推遲了一年。

除了《黑寡婦》,Marvel再將幾部新作延期,包括《上氣》(Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings)延至明年7月9日、《永恆族》(The Eternals)延至明年11月5日。迪士尼作品同樣改期,《夢斷城西》(West Side Story)推遲足足一年,由今年推到下年聖誕檔期,而《尼羅河謀殺案》(Death On The Nile),則提前五日,於今年12月18日上映。