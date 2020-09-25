霍英東孫女丨霍詠詩IG突貼大肚寫真相 驚喜公告迎接baby pumpkin

已故全國政協副主席霍英東的元配呂燕妮於本月初因病離世，享年97歲，霍家等人依依不捨，不過霍家近月將會有喜事降臨，皆因霍家二房三子霍文遜女兒霍詠詩榮於2018年1月與Matt Lee結婚後，即將榮升做準媽媽。

婚後的霍詠詩相當低調，在社交平台沒有貼老公的合照相，不過婚姻生活愉快，愛上烹飪，更開了一個IG賬戶與朋友分享美食。原來她今年初已榮升做準媽媽，不過一直低調，自2月初後就未有在社交網貼相，直至7月她出席時尚活動，身穿一條彩綠色的連身裙，才見略有點孕味。今日，她就正式在IG出文貼大肚靚靚寫真相，身穿白色貼身大肚裙，目測估計已懷有至少7、8多個月身孕，她以英文留言：「A new adventure is about to begin. Can’t wait to meet you baby pumpkin」，未有透露腹中BB性別，只以「baby pumpkin」來形容BB，而拍攝此大肚寫真相者就是她的妹妹霍詠盈，詠盈亦有在帖文留言：「hottest mama i know hehe, auntie caroline can’t wait to meet you too baby pumpkin !!」，而不少社交圈友人如朱麗倩表妹陳雪玲、汪詩詩表妹湛琪清紛紛給like留言，大讚她是索媽媽。

霍家近年旺生B，如霍詠詩的堂兄霍啟剛與跳水皇后郭晶晶密密生，7年抱3，已為霍家第四代添3名成員，現在即將輪到霍詠詩，霍家上下認真熱鬧。

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