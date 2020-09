霍英東孫女丨霍詠詩IG突貼大肚寫真相 驚喜公告迎接baby pumpkin

已故全國政協副主席霍英東的元配呂燕妮於本月初因病離世,享年97歲,霍家等人依依不捨,不過霍家近月將會有喜事降臨,皆因霍家二房三子霍文遜女兒霍詠詩榮於2018年1月與Matt Lee結婚後,即將榮升做準媽媽。

婚後的霍詠詩相當低調,在社交平台沒有貼老公的合照相,不過婚姻生活愉快,愛上烹飪,更開了一個IG賬戶與朋友分享美食。原來她今年初已榮升做準媽媽,不過一直低調,自2月初後就未有在社交網貼相,直至7月她出席時尚活動,身穿一條彩綠色的連身裙,才見略有點孕味。今日,她就正式在IG出文貼大肚靚靚寫真相,身穿白色貼身大肚裙,目測估計已懷有至少7、8多個月身孕,她以英文留言:「A new adventure is about to begin. Can’t wait to meet you baby pumpkin」,未有透露腹中BB性別,只以「baby pumpkin」來形容BB,而拍攝此大肚寫真相者就是她的妹妹霍詠盈,詠盈亦有在帖文留言:「hottest mama i know hehe, auntie caroline can’t wait to meet you too baby pumpkin !!」,而不少社交圈友人如朱麗倩表妹陳雪玲、汪詩詩表妹湛琪清紛紛給like留言,大讚她是索媽媽。

霍家近年旺生B,如霍詠詩的堂兄霍啟剛與跳水皇后郭晶晶密密生,7年抱3,已為霍家第四代添3名成員,現在即將輪到霍詠詩,霍家上下認真熱鬧。

