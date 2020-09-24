【同宅同煲】香港仔在美國棟篤笑

鬱悶時喜歡找些棟篤笑看，發源地美國當然是最頂級，不過除了Seinfeld、Chris Rock等巨星，不是個個都有水準，很多時看了5分鐘就放棄。日前在串流平台Prime Video看了一個華裔演員Jimmy O. Yang的棟篤笑《Good Deal》，卻一看享受到尾，睇到一半更發現他來自香港。

Jimmy中文名叫歐陽萬成，於香港出生，13歲才移民美國，算他是香港人絕不過份，他亦在表演時刻意提自己來自香港。看時總覺得面上增光，要知道，吳宇森打入荷李活，是光宗耀祖，但一個香港人以英文表演棟篤笑，受到當地歡迎，亦難如登天。相信大家都曾有同學13歲才移民，回港你見到他，發現有時英文都可以好水皮。

之前已對Jimmy有印象，首先在Maggie Q主演的驚慄片《謎．離島》（Fantasy Island）注意到他，該片很爛，他做個插科打諢的配角卻很搶鏡，有當年Ken Jeong在《醉爆伴郎團》（The Hangover）的風采，及後看他在劇集《太空部隊》（Space Force）和史提夫加維（Steve Carell）等大牌同場，更意識到他逐漸上位。而翻查資料，他多年前在大熱電視劇《Silicon Valley》已闖出名堂。

看棟篤笑有時會因主持說話不當，隔住個mon都尷尬，但看Jimmy的不會，他取材大路，一開始先利用自己的華裔身份，講出他移民美國的各種衝突及趣事，輕易引起共鳴，及後更大膽嘲諷當地人，一直都有意無意不接受他的有色人種身份，令人捧腹之餘佩服他有骨氣，自不然對他有好感。

在棟篤笑中，Jimmy有提到初來報到不諳英語的苦況，後來是跟黑人學習英語，而他的表演的確充滿黑人風格，除了學黑人必然地用歧視做話題，又不停自嘲，笑自己的民族，包括講及陽具長度，話打太極姿勢似口交，更笑埋父母的騎呢無知，這都是黑人表演棟篤笑常用的角度，Jimmy只是把內容換成黃皮膚的世界，做法極聰明，令美國觀眾十分容易接受。

Jimmy完全挑戰華人禁忌，不知強國的玻璃心看完又會如何哇哇大叫，肯定的是，絕不能回港表演，因他在表演中曾笑指香港是屬於日本，講完還不給押入天牢？

撰文：翁可人

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同宅同煲

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。