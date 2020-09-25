林利妻爆爭產糾紛：好大機會對簿公堂

林利今日現身西環為健康產品拍廣告，他表示自己為今次拍攝特地從台灣來港，經14日隔離才出關開工，下週又要飛返台灣：「返到去又要再隔離多14日，但冇辦法，因為要趕住返去搬新屋。」林利稱雖然太太在台灣，但因年邁的媽媽在港，故此經常要港台兩邊飛。

提到早前外父過世，太太和兩名姊姊因遺產分配問題引起風波，林利表示很大機會要對簿公堂，亦有心理準備過程會相當漫長：「太太嘅爸爸原意係所有遺產3個女1人1份，但而家佢兩個家姐就佔有晒，所以都應該要打官司。」

早年不幸患上直腸癌的林利，談到目前的健康狀況，他表示復原得不錯：「身體感覺慢慢有番力氣，之前好易攰同暈，大家話如果5年內冇復發就應該冇事，暫時過咗2年，希望一直好落去。」又透露生活習慣已大大改變：「每晚10點就瞓覺，所以接電影如果夜班就唔拍，而且飲食都變得清淡咗。」

另外，戴藴慧（戴真真）曾表示在林利患病期間，送贈家傳靈芝，到後來林利康復後要求他幫手拍宣傳片被拒，直斥林利忘恩負義。問到林利可有再跟對方聯絡？他說：「唔想提，我覺得係笑話，唔想再回應。」

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