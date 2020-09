add名人時尚丨米蘭時裝周：Raf Simons主理下的首個PRADA 精煉簡單美

米蘭時裝周最令人期待的一場騷,絕對要數PRADA。今個2021春夏,是Miuccia Prada 與 Raf Simons首次合作、共同設計的第一個系列,兩個大腦合成怎樣的天空世界?一開場就得出答案:Technology & Humanity。

一片黃色布幕、黃色地毯中佈滿大大小小、捕捉遠近鏡頭角度的攝影機,模特兒穿梭其中行騷,大頭近鏡如同直視在鏡頭另一方、睇騷的人,現場感大大提升,時空穿梭交織,縮短距離,也是科技與人在這次疫情下的對話方式。今次屬於 Raf Simons第一個Prada show,同樣精心安排,每一位女模特兒也是第一次行騷,大家共同組成這個very first的時裝體驗。

打頭陣的statement look:招牌三角logo 上衣配黑褲,模特兒以手抓住黑色披肩,公告近似制服風的新作基本面貌。線條一律非常簡潔精煉,簡單basic shape、basic item,如:針織長袖上衣、絲緞無袖直身裙、直腳褲、傘裙及尖頭鞋等,探索精簡和無限變化的可能性。靜態美之後,另一組充滿流動感,傘形連帽衛衣配傘裙登場,內搭螢光黃、橙的穿洞針織內衣、外配功能性pocket belt等,既是實用亦具修飾意味。平紋針織布料、抓毛絨、re-nylon 再生尼龍、繡花 duchesse 緞料、中式塔夫綢等,互相配搭,時而知性學院味,時而女性風。完騷後,兩位主帥一齊面對面,解答各方提問,重申闡釋創作原理:簡單精煉外形,就是希望令人很舒服,可以思考,可以活動。

【Anteprima】

重返大自然這個概念,也是2020年全球一個重要體會和思考。 Anteprima在開騷前天,向傳媒送上小泥鏟、種子和泥,讓大家種一棵植物,靜待新裝發佈。以數碼影片及相片發佈的新裝,在森林中、陽光下取景,系列注腳「The season of whole, light and awakening⁣ 」,一片溫和、輕柔的微風與光線,喚醒心靈。透視的薄紗恤衫、橙色粉紅針織胸衣、檸檬黃外套、全白乾濕褸,還有半濛半清的印花圖案長裙,全是春日之衣。

