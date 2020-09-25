add名人時尚丨米蘭時裝周：Raf Simons主理下的首個PRADA 精煉簡單美

米蘭時裝周最令人期待的一場騷，絕對要數PRADA。今個2021春夏，是Miuccia Prada 與 Raf Simons首次合作、共同設計的第一個系列，兩個大腦合成怎樣的天空世界？一開場就得出答案：Technology & Humanity。

一片黃色布幕、黃色地毯中佈滿大大小小、捕捉遠近鏡頭角度的攝影機，模特兒穿梭其中行騷，大頭近鏡如同直視在鏡頭另一方、睇騷的人，現場感大大提升，時空穿梭交織，縮短距離，也是科技與人在這次疫情下的對話方式。今次屬於 Raf Simons第一個Prada show，同樣精心安排，每一位女模特兒也是第一次行騷，大家共同組成這個very first的時裝體驗。

打頭陣的statement look：招牌三角logo 上衣配黑褲，模特兒以手抓住黑色披肩，公告近似制服風的新作基本面貌。線條一律非常簡潔精煉，簡單basic shape、basic item，如：針織長袖上衣、絲緞無袖直身裙、直腳褲、傘裙及尖頭鞋等，探索精簡和無限變化的可能性。靜態美之後，另一組充滿流動感，傘形連帽衛衣配傘裙登場，內搭螢光黃、橙的穿洞針織內衣、外配功能性pocket belt等，既是實用亦具修飾意味。平紋針織布料、抓毛絨、re-nylon 再生尼龍、繡花 duchesse 緞料、中式塔夫綢等，互相配搭，時而知性學院味，時而女性風。完騷後，兩位主帥一齊面對面，解答各方提問，重申闡釋創作原理：簡單精煉外形，就是希望令人很舒服，可以思考，可以活動。

【Anteprima】

重返大自然這個概念，也是2020年全球一個重要體會和思考。 Anteprima在開騷前天，向傳媒送上小泥鏟、種子和泥，讓大家種一棵植物，靜待新裝發佈。以數碼影片及相片發佈的新裝，在森林中、陽光下取景，系列注腳「The season of whole, light and awakening⁣ 」，一片溫和、輕柔的微風與光線，喚醒心靈。透視的薄紗恤衫、橙色粉紅針織胸衣、檸檬黃外套、全白乾濕褸，還有半濛半清的印花圖案長裙，全是春日之衣。

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