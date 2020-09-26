黃鴻升提前獲「金鐘最佳節目主持人」小鬼終於圓夢了

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於本月16日在台北家中猝逝，終年36歲，其家人昨日在北市第二殯儀館進行火化並長眠陽明山「臻善園」與花海相伴。第55屆金鐘獎頒獎典禮將於今晚在國父紀念館舉行，小鬼生前與吳宗憲、KID主持《綜藝玩很大》無緣入圍，吳宗憲曾經自責地表示：「小鬼，憲哥欠你一座金鐘獎」，不過如今小鬼終於圓夢，拿到一座屬於自己的「金鐘獎」。

小鬼的妹夫昨日在IG限時動態貼圖 ，原來有殯儀業朋友為小鬼準備了一個寫上「電視金鐘獎 最佳綜藝節目主持人 黃鴻升」的獎座，他感謝對方並稱「爸爸今天就先頒獎給葛格（小鬼）了」，讓他沒有遺憾地一圓金鐘夢。與此同時，有台灣報道指小鬼不會缺席頒獎禮，大會將會安排追思片段，屆時會播放黃鴻升生前表演及主持畫面。

另一方面，有份提名的吳宗憲，今天是他的58歲生日，他回覆台灣《蘋果新聞網》表示：「2020是多事之秋有太多傷感的事⋯⋯但是生命沒有辦法着急，只能行禮如儀，細嚼慢嚥，每一口都真心、用心、全心的去品味！也要像我一樣；每天都要對『愛我的人』或者『我愛的人』說一聲我愛你，我的第一個生日願望：希望大家都身體健康。」至於得獎與否，他亦變得不在乎：「能不能得獎就很隨緣啊！今年感傷到沒有辦法去在意任何事情，包括金鐘獎，不過如果可以拿一下，那也不錯，有機會上台去說說話最重要。」

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