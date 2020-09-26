韓娛圈醜聞丨鄭俊英 崔鍾訓涉輪姦被定罪 外國fans留言力挺被炮轟

韓國綜藝節目《兩天一夜》男星鄭俊英和男團FT Island前成員崔鍾訓，去年因涉嫌偷拍及散佈性愛片以及涉輪姦而被起訴，並於去年11月被判罪成，當中鄭俊英和崔鍾訓分別判6年及5年有期徒刑，兩人於今年5月進行的二審中，分別獲減刑至監禁5年及兩年半。不過二人卻不服二審的判決，並上訴至大法院，最終大法院於前日維持二審的最終判決。

雖然鄭俊英和崔鍾訓因輪姦案被判刑，但仍有部份fans對他們表示支持，令其他網民大感驚訝。當大法院最終判決出爐後，不少網民都留言表示支持：「你們有沒有深刻地後悔自己做過的事情」、「希望你們好好反省」、「5年是不是太短了」、「2年零6個月？這是不痛不癢的處罰」等。不過有部份推測是來自外國的fans就依舊義無反顧地力挺偶像，他們分別在鄭俊英和崔鍾訓的IG上以英文或日文留言，寫道：「我會等你的」、「我愛你，我的天使」、「為了你我不會停止祈禱」、「我會一直等你的」等打氣語句。其他網民見狀都大表憤怒，覺得fans的行為即認同鄭俊英和崔鍾訓所犯下的性罪行，覺得fans的留言完全沒有考慮受害者的心情。

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