全民造星III丨E-kids成員Alan參戰擔心與年輕人爭長短 葉巧琳跳舞跟唔上爆喊

ViuTV《全民造星》成功打造男團MIRROR和ERROR，今季《造星III》將會以全新賽制進行，只讓已入行的演藝人士參與，共有83位參賽者。今日，當中50位參賽者於九龍灣首晤傳媒，當中包括40歲、入行19年的組合E-kids成員林詠倫（Alan）；35歲、入行7年的組合樂遊團主音葉巧琳；25歲、入行8年的顧定軒；27歲、入行4年的男子跳唱組合ReVe成員劉瑞祈（Kay）；26歲、入行2年的羅凱鈴（Judas Law）、37歲、入行4年的黃劍文、女子跳唱組合Bingo的29歲的陳康琪（Odi）、25歲的關嘉雯（卡文）及24歲前成員夏子涓；24歲、入行5年的女子組合As One成員陳葦璇（原名陳嘉茵）等。導師方面則有林二汶和彭秀慧，評判就有阮小儀、梁祖堯、蔡瀚億、鍾舒漫、徐浩。

身為老將的Alan，今次捲土重來全因髮型師給他報名表，他說：「2018年開完E-kids演唱會之後沉寂咗，我自己做一啲湯水生意，得個做字，做吓做吓好頹，朋友叫我參加，開頭我有啲放唔低包袱，好似同年輕人去爭，但我真係好鍾意，所以試吓去到邊個位。E-kids冇解散，只係各自做自己嘢，嚟到之後有啲緊張，花姐有講開頭有諗畀唔畀我入嚟，畀我入嚟好似嗰啲經典幾多年嗰啲節目，但佢係讚美。最初大家睇完我嘅promote，我係肥腫難分，於是即刻咗20磅，開頭都有啲擔心，佢哋個個叫我倫伯，或者倫爺，我話唔好呀﹗我好尊重校長（譚詠麟），叫我倫叔叔囉！」有否想過節目會令他翻生？Alan說：「唔敢諗咁遠，睇ViuTV安排，好開心佢哋畀呢個平台我，因為冇乜出路。」問到以前所屬的公司老闆陳百祥知不知道他參加﹖他說：「我少聯絡佢哋，只係校長有時生日就畀個訊息佢，希望校長睇到我哋努力，都驚之前佢咁用心做E-kids，冇校長冇E-kids。」

葉巧琳一直以唱歌為主，她想踏出唱歌框框，或者將包袱完全放低，做回自己接受挑戰，她說：「我覺得越迫自己去到懸崖嘅盡頭，就會越嚟越進步。」她自爆訓練時，曾經一度爆喊：「之前拍MV雖然有跳舞，但都係度身訂造，亦有好長時間畀我訓練，但呢度係喺好短時間去達到，我學跳舞嘅第一日，好多人跳得好勁，但我完全記唔到，甩得好勁，嗰日我真係崩潰，不過我冇放棄，我搵私人老師繼續教我。」顧定軒希望藉住今次比賽，一切歸零，好好學習：「做演員係需要更多人生體驗，跟其他人一齊去追逐夢想，我係堪稱跳舞災難，我本身以為自己手腳協調，但經過努力之後，而家好好多，希望唔好失禮大家啦！」

至於女子組合As One成員陳葦璇（原名陳嘉茵），問到改名是否對比賽有幫助﹖她說：「前一年我媽媽朋友講，嘉茵個名風水唔係咁好，問我會唔會改，嗰個師父話呢個名可能有車禍，聽到之後都驚，咁啱我準備參加《全民造星III》，所以之前決定咗，呢個名有個璇字，我同師父講係跳唱歌手，喺台上面郁動旋轉，所以畀個璇字我，我都好鍾意。」會否想過這個節目會令自己再度彈起﹖她說：「我又冇乜諗紅唔紅，覺得呢度可以畀好大個舞台畀每一個人，我一直參賽初心想喺舞台上唱歌跳舞，覺得呢度畀到好大機會，以前組合或者單飛，大家都冇見到真實嘅我，呢個可以好騷到我自己係點樣嘅人，內在或私下同朋友相處係點。」

此外，女子跳唱組合Bingo的Odi、卡文和夏子涓今次以個人身份作賽，Odi笑言不會手下留情，子涓說：「喺台謙讓即係唔畀面對方，要全力去做先係尊重比賽。」卡文表示要測試一下個人實力去到那裡。

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