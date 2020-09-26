胡杏兒慶幸遇到人生最佳伴侶：真係可遇不可求

曾幾何時，胡杏兒在別人眼中，是一個為了事業很拼搏的人，從1999年選完港姐入行，到了2011年，憑《萬凰之王》奪得最佳女主角、《怒火街頭》奪得我最喜愛電視女角色，以及「非凡風采女藝員」，成為「三料視后」，事業發展順利。當時與黃宗澤戀得火熱，實在令不少人羨慕又妒忌，可惜兩人在2012年宣佈分手，回復單身的杏兒寄情工作，2014年告別無綫這個娘家，決心外闖創一番事業。

事業上有新一頁，感情方面亦有着落，杏兒在2015年承認戀上李乘德（Philip），兩人拍拖不足一年便結婚，婚後三年抱兩，先後誕下大仔李奕霆和細仔李奕霖，杏兒由工作狂變成戀仔狂，在工作和家庭上取個平衡，盡可能不錯過兒子的成長過程，今年開始有限度接job。有一段時間沒有拍香港劇集的杏兒，早前拍攝劇集《熟女強人》，劇集播出之時，杏兒在大陸開工，不過在出發前與朱栢康為劇集做宣傳。訪問當日，杏兒身邊有經理人、助手、髮型師、化妝師和造型師等一行8人為她打點，強人背後，實在難聯想到，杏兒已經是兩子之母，還經常在社交平台晒寶貝仔相片的媽咪，杏兒笑說：「我自己都冇諗過，呢樣真係好彩，而家的確係去咗人生另一個階段，能夠遇到一個可以一齊行嘅人，真係可遇不可求，好多嘢要繼續學習。」

曾經有人說過，如果有一段完美關係，對人生有正面影響，杏兒點頭說：「有個人喺度係會唔同，但係相處都係一個學問，能夠遇到一個可以一齊行嘅人，當然都需要兩個人去磨合，好多嘅包容，咁先可以長久，呢樣嘢我仲喺度努力學習。」面對人生的轉變，對事業當然有衝擊，杏兒不諱言某程度上對演戲有一定幫助，今次杏兒在劇中與朱栢康飾演夫婦，在女尊男卑的情況下，朱栢康出軌導致婚姻破裂，同時因為甚少時間照顧囡囡，母女關係疏離：「我諗如果我唔係結咗婚同有小朋友，好多位未有身同感受。劇中有一個女好黐爹哋，當我哋分開嘅時候，阿女唔黐我嘅缺失係好大。事實上生咗女去咗讀書，擺低咗自己個女，可唔可以話佢錯？但係對我嚟講錯過咗就係錯過咗，如果唔係有經歷，唔可以擺到入去呢個角色。」她續說：「呢套戲都畀咗好多領悟，凡事係冇對與錯，係你嘅選擇，當你選擇咗之後，你得到嘅嘢係唔可以怨。」

雖然朱栢康今次與杏兒首度合作，不過離奇地出現化學作用，朱栢康說：「其實事前我有少少擔心自己唔熟，呢套係我第二套電視劇，拖慢手腳，好彩杏兒好照顧我。」在旁的杏兒即說：「我有同啲姊妹講同佢合作，佢哋話鍾意《金都》，合作咗之後好舒服，冇失望，完全唔係新人，最緊要溝通到，我哋喺戲入面係做夫妻，一嚟仲要拍屋企嘅戲，所以起碼要先呃到自己先，一定要有愛嗰個感覺先。」朱栢康聞言後笑說：「演員最大讚賞唔係觀眾，反而係喺對手身上拎到信任，始終觀眾係滿足唔到晒，但係對手只係一個，滿足到先有交流，我以前都試過俾對手批評，嗰陣雄心壯志，唔識得照顧對手，只係諗自己，覺得自己應該要點樣做，對手要點樣配合自己，連溝通嘅餘地都冇，咁咪唔得囉，所以今次好滿足，杏兒唔只做戲上面有經驗，佢真係會照顧對手，對我嚟講真係好難遇到，呢樣嘢喺我生命中唔多。」

撰文：唐琛悠

攝影：陳俊強、廖達燊

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