黃又南終表態支持天佑 Shine經理人：他們都是值得支持的人

黃又南和徐天佑在2002年以組合Shine正式出道，雖然他們在2006年分開發展，前年搵到機會開第二次紅館演唱會，一度以為兩人會繼續合作，但到了去年，天佑在網上多次為反送中運動公開表態，持續為年輕人打氣，當有網民問到Shine是否也「齊上齊落」時，天佑說：「No More Shine」結果惹來拆夥疑雲，其後兩人出席活動時，全程零交流。今年天佑再度活躍樂壇，為ViuTV劇集《二月廿九》唱主題曲《四年一遇》，上月再次推出新歌《機械輪迴》，昨日有FB平台出post，大字標題說：「政見分歧與黃又南分家，徐天佑自資拍機械人MV」。

Shine的政見問題兼拆夥疑雲又再惹起關注，Shine的經理人Amy Chin留言為事件解畫，她說：「真正了解他倆的是我，我分別認識他倆超過20年！天佑和又南從不談政治。在2019年天佑提出暫時分開發展，他想做solo。之後香港變天，社會氣氛沸騰，我們都經歷了漫長的痛苦。天佑其實也沒明確說過又南甚麼的，只是有些報道曲解了他的意思，令全世界認為他話中有暗示。我認為正義和善良比一切重要，又南是值得支持的人。Shine是屬於香港人的，我城已不復光明，或許我們真的不能再Shine。」有網民留言表明支持天佑，Amy Chin感謝對方支持之餘，亦希望可以多加了解、查證，這網民隨即說：「咁你親口問過天佑，佢同你講又南唔係藍，對嗎？」Amy Chin則說：「那段時間，他根本沒有和又南溝通。那時他身邊有朋友成為護旗手，那些甚麼割席，與又南無丁點關係。」

其後又南亦有轉發Amy Chin的留言並說：「這段日子同大家一樣經歷緊艱難嘅時期，為了不增添負能量，我已盡量不作回應。本來已不想再提，但見我經理人每次都好痛苦咁出嚟同人澄清，為了保護她、保護公司的同事、我的家人，我不得不再一次說。Shine的分開跟政見完全無關，但無論天佑發表甚麼，唱歌或是做戲，我都一定會支持他的。多謝愛護我，給我進步動力的人，一齊頂住。」而Amy Chin亦說：「自去年暑假，公司仝人陷入前所未有的痛苦中。Shine是我由2000年一手湊大的，根本已是家人，家裡的事，其實不喜歡向外多說。我明白年輕人過去所受的傷和痛不比我們少，以致他們會在不了解的情況下產生誤會。又南和天佑都是值得支持的人，希望大家繼續愛及保護他們，懇請大家相信我，感激不盡。#LetsShineAgain」事件中的另一主角徐天佑，暫時未有回覆事件。

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