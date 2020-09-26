全民造星III丨花姐想幫遺珠藝人「翻生」 似足《星夢》發掘潛質新星

ViuTV《全民造星III》以新賽制進行，83位已入行的演藝人士，在各方面施展渾身解數，爭奪冠軍寶座，節目將於11月播出。今日在九龍灣記者會上，《造星III》監製花姐對於今年改賽制表示：「希望搵啲入咗行嘅藝人，透過呢個平台，其實我夢想係想全部都係我識嘅藝人，但面試嘅時候，發覺好多人簽咗公司但未出道，或者簽咗公司但擺咗喺度。我聽完佢哋嘅故事，我覺得要幫佢哋，因為有啲係好有潛質，只不過佢哋冇機會，或者公司冇資金去幫佢哋。」參賽者全是行內人，花姐坦言對他們的操行更為嚴謹，不過又會否能夠藉着這個節目成功翻生，花姐說：「當然我唔敢講佢哋會唔會紅，好慶幸《全民造星》呢個節目被鬧又好，讚又好，都係被人關注嘅節目，觀眾鍾唔鍾意，就係佢哋自己嘅能力。」

身為評判的小儀，她直言感尷尬：「因為有啲係我訪問過，我驚到時唔好意思鬧，但又唔得，我身份係評判，或者當金剛咁鬧。」會否覺得參賽者能透過節目打出名堂﹖小儀說：「可能有啲公司簽咗好多藝人，未輪到自己，既然能夠入到呢個節目，就要show off自己，可能以前被公司定型走玉女，但你係跳舞勁，咁呢個節目就係畀你show自己本身嘅天份。」鍾舒漫則十分認同小儀，她說：「做得耐就會覺得謝皮，做來做去都係咁，我今日正式完約（英皇），都好感觸，我入咗行15年，總會遇到自己未必想做嘅事，但係唔好睇小每個機會，我相信香港藝人有好多限制，公司文化、宣傳手法，都未必做到真正嘅自己，所以喺呢個節目入面，大家有幾多攞幾多出嚟。」問到她的去向﹖鍾舒漫透露會依然錄歌，但會否再簽公司，她表示抱開放態度。

提到商台DJ 梁文禮早前出post指有某歌迷問商台DJ收到禮物後都不播自己偶像的歌，更表示若支持的偶像在1月1日叱咤頒獎禮拿不到獎，就不會再支持商台，梁文禮認為此舉屬於賄賂，有傳是Anson Lo歌迷所為，花姐今日表示已了解過：「我係睇到麻利嘅story先，其實之前都有fans叫DJ播下偶像啲歌，我都會同DJ講唔好意思，佢哋好緊張，到近期啲fans去到咁激進，我就即刻message梁文禮同麻利了解件事，我話如果係我哋嘅fans騷擾到你，真係唔好意思。不過翻查返係一個冇follower嘅account，跟住我了解咗Anson Lo嘅fans club，佢唔係fans club嘅人，雖然係咁，但我都會道歉，始終MIRROR嘅事都搞到佢哋，但我希望佢唔好誤會Anson Lo嘅fans。」會否勸fans不要再送禮物，因此舉屬於賄賂﹖花姐續說：「其實派台歌都會有小禮物，佢哋係效法韓國嘅做法幫手宣傳，佢哋送嘅時候冇話要賄賂你，只不過係多謝支持同埋宣傳首歌，今次只係個別個案，我都有叫佢哋唔好送，但佢哋有佢哋自由，佢哋嘅支持同應援係的確令到多咗人認識。」

身為商台DJ的小儀表示如拍檔森美一樣，沒有收過禮物，笑說：「可能我哋唔係DJ，應該咁講，今次我冇收，但我都收到每個fans嘅禮物，一派歌就會送畀電台，寫咗好多宣傳字句，求我哋可唔可以播邊個邊個嘅歌呀。我接觸嘅歌迷都係有禮貌，嗱，我哋播唔係因為佢哋，係純粹配合到當日節目嘅內容或者感覺，我都做過fans，所以我明白係緊張。」

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