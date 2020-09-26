蔡思貝探訪腳傷王君馨 一齊晒長腿傾心事

王君馨（Grace）早前在將軍澳電視城內不慎扭傷腳，隨即要坐輪椅送院治療，出院後亦要用拐杖輔助行走，幸好受傷當天剛完成新劇拍攝，可以專心休息。Grace的好姊妹蔡思貝，昨日特別帶同鮮花探望在家中休息的 Grace，二人皆有在IG分享合照，穿上超短熱褲的蔡思貝更與坐在梳化的Grace一同騷出長腿。Grace雖然弄傷腳不便走動，但仍然見她有塗上腳甲及指甲油，不失貪靚本色。王君馨在IG發佈的短片可見，她拗柴腳傷經過一星期後，其腳踝仍然腫脹，需要定時接受治療。

Grace在IG以英文留言說：「一個甜到入心的晚上，即使一隻腳受傷，好姊妹也令你感到美妙，真正的好姊妹為你送上鮮花，並且會陪伴你，免得你悶至發霉。真正的好姊妹與你開玩笑都是沒有底線，給你的都是最真實的說話。我愛你Sisssssley！」同時蔡思貝亦有在IG留言祝福王君馨早日康復。

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