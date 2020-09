曲婉婷發聲撐被羈押涉貪母 網民鬧爆嬌生慣養零EQ

大陸歌手曲婉婷2012年憑一曲《我的歌聲裡》走紅,她有今天多得在哈爾濱做官的母親張明杰不斷落重本培養女兒,其母是哈爾濱市發改委副主任兼房產管理局副局長,但2014年其母被指涉嫌貪污受賄及濫用職權,被哈爾濱中級人民法院帶走審理。2016年曲母被判涉嫌貪污、受賄和濫用職權三項罪名,涉案金額高達人民幣3.5億人民幣(約4億多港元),惟曲母對指控不認罪,檢控方建議判其死刑,案件至今仍未宣判。該案歷經6年,仍未有最終結果,日前曲婉婷在社交平台再為母發聲:「6周年無果,繼續努力保持一顆相信正義的心,相信人間定有道、有法、有青天。 I miss you so much。 Sending you so much love。」

近年已移居加拿大的曲婉婷,被指與母親的關係不太親密,不過她不時都會在社交網留言為母親發聲,因曲母被羈押6年未有最終判刑,令她感到不滿。不過她的發文卻引發一眾大陸網民怒火,留言指責曲婉婷:「難道你真的不知道自己母親貪污了為了培養女兒,送女兒去加拿大上最貴的音樂學院。光是一年學費就高達20多萬,你一讀就是九年。」、「拿著千萬人的血汗錢進行揮霍,還正義!」、「嬌生慣養,情商(EQ)為零」,而2017年在大陸收視爆紅、講述大陸官場貪污事件的劇集《人民的名義》,當中胡靜演的角色高小琴,就被指是影射曲母。

