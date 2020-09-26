曲婉婷發聲撐被羈押涉貪母 網民鬧爆嬌生慣養零EQ

大陸歌手曲婉婷2012年憑一曲《我的歌聲裡》走紅，她有今天多得在哈爾濱做官的母親張明杰不斷落重本培養女兒，其母是哈爾濱市發改委副主任兼房產管理局副局長，但2014年其母被指涉嫌貪污受賄及濫用職權，被哈爾濱中級人民法院帶走審理。2016年曲母被判涉嫌貪污、受賄和濫用職權三項罪名，涉案金額高達人民幣3.5億人民幣（約4億多港元），惟曲母對指控不認罪，檢控方建議判其死刑，案件至今仍未宣判。該案歷經6年，仍未有最終結果，日前曲婉婷在社交平台再為母發聲：「6周年無果，繼續努力保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天。 I miss you so much。 Sending you so much love。」

近年已移居加拿大的曲婉婷，被指與母親的關係不太親密，不過她不時都會在社交網留言為母親發聲，因曲母被羈押6年未有最終判刑，令她感到不滿。不過她的發文卻引發一眾大陸網民怒火，留言指責曲婉婷：「難道你真的不知道自己母親貪污了為了培養女兒，送女兒去加拿大上最貴的音樂學院。光是一年學費就高達20多萬，你一讀就是九年。」、「拿著千萬人的血汗錢進行揮霍，還正義！」、「嬌生慣養，情商（EQ）為零」，而2017年在大陸收視爆紅、講述大陸官場貪污事件的劇集《人民的名義》，當中胡靜演的角色高小琴，就被指是影射曲母。

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