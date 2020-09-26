高以翔女友丨Bella出post悼念被斥過度消費 遭男友二哥和好友取消關注

台灣藝人高以翔去年11月在錄影大陸真人騷《追我吧》時，不幸猝逝，終年35歲，當時有傳高以翔計劃與拍拖3年多的女友Bella結婚，可惜兩人從此天人永相隔，她亦不時貼出甜蜜合照，她更表示：「你是天賜給我最美好的禮物，謝謝你教導我的一切。我的人生已體驗過圓滿，從此將帶著你的光和永恆的愛，我們永不分離。」

本月22日是高以翔36歲冥壽，Bella在凌晨亦貼出一堆與高以翔的照片，留言：「祝在我的宇宙中，最明亮的星星生日快樂！今晚，我們夢裏見。」雖然有網民被Bella的深情感動，但今日有網民發現，高以翔的二哥高宇橋和好兄弟毛加恩在 IG取消關注Bella，而Bella仍然有關注高宇橋，反而未見有關注毛加恩，在過去10個月，Bella都會在情人節、520、七夕等情侶節日留言思念男友，有指他們疑因不滿Bella過度消費高以翔，故選擇疏遠。

Bella昨晚在IG限時動態出post，相信是為近日的謠傳而作出澄清：「忍辱目的就是為了負重，想夠負重必須學會忍辱。不能夠忍辱，又如何負重呢！委屈亦為成就求得圓滿結果。欲居上必須學會受氣，耐住妒忌的無理取鬧。忍辱耐住委屈是『能力』，負重得以求全是『境界』。都是讓我們成長歷煉的過程。這乍聽好像我們要沉重度日，其實忍辱後的轉身即是轉念。活活潑潑的一笑泯恩仇，繼續歡喜利自他的生活。」

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