龍母舊愛丨莉莉歌連斯IG報喜 與導演男友訂婚放閃

31歲星二代女星莉莉歌連斯（Lily Collins），今日突然在IG報喜，宣佈與37歲導演Charlie McDowell訂婚，並公開男方跪低求婚的浪漫場面，莉莉歌連斯晒手上戒指，並留言：「我有生之年都在等你，等不及要跟你共度餘生。」突如其來的閃光彈震撼不少Fans，更獲網民紛紛留言恭喜。

莉莉歌連斯是英國傳奇歌手Phil Collins的寶具女，曾主演多套電影及劇集，其擔正的Netflix製作新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）將於下周五在全球上架。至於Charlie McDowell，舊愛計有朗妮瑪娜（Rooney Mara）、Kristin Chenoweth，前年他又戀上《權力遊戲》（Game of Thrones）女主角「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）拍拖，但戀情無疾而終，男方之後撻着莉莉歌連斯，並在去年8月承認拍拖。

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