上帝早已預備｜黃又南願留前世記憶 蘇麗珊望家人天上團聚

人死後去邊？到底上天堂，還是落地獄？上帝看來早已預備，不是自己說了算。盂蘭節剛過，是時候斟酌一番，探討生死問題。

蘇麗珊、黃又南早前合作演出電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》，今趟他們就跟《蘋果》分享一下地府陰曹的「冷知識」。話說人死之後，在過奈何橋之前，到底會經過甚麼地方？又南同蘇麗珊都異口同聲話「會見到孟婆飲孟婆湯，忘記前世啲事」，而事實上，根據傳說要先過鬼門關，這個分隔陰陽的關口，才可去到奈何橋。

講到陰間冷知識，又南即時專家上身，他說鬼門關每年都會開關，等亡魂可以到陽間「過節」，至於開關同閂關日子，他話︰「總之七月（舊曆）開始第一日就係頭（開關）、最尾嗰日就係閂。」事實上根據道教所講，農曆七月一日鬼門開關，到七月十四日子時，關門開到最大，亦係「通關」最繁忙一日，到月尾鬼門關關閉，要過關明年請早。

他們二人異口同聲表示既信有鬼，亦都相信會有前世今生，蘇麗珊笑言︰「每一個人生都係重新開始，亦相信緣份，見到在場每一個人，都可能係前世相遇過，一種因果，人生如戲係真嘅。好驚鬼，驚到連鬼片都唔敢睇。」蘇麗珊亦信有天堂存在，如果有朝一日上到天堂，她的最大心願是可以見到親人及所有身邊朋友，她笑就︰「係有啲貪心，所有朋友同屋企人都可以去到另一個世界團聚真係好幸福。」至於又南話假如可以選擇，希望可以保留今世記憶到下一世，會是很有趣的經歷，他說︰「幻想去到另一個新世界，重遇親人好友聚返，會冇咁孤獨。細個已經聽人講做衰嘢就落地獄，唔好講落唔落地獄先，天一定有眼睇到，所以做多啲善事、好事，唔好做傷害人嘅嘢，對得住自己就得。」

講到靈異「經歷」，蘇麗珊同又南都大呼好彩，未試過「撞到正」。蘇麗珊講到最接近靈異事件，是有次到日本工作一個星期，一去到當地酒店時，同行工作人員已經煞有介事拿出一支噴霧猛噴。當時他們只是含糊其詞話「潔淨空氣」，她說︰「後來知道佢哋其實係feel到有嘢，噴嘢係想驅鬼。到第二日工作人員話瞓得唔係咁好，仲有袋原本已經摺好嘅衫，啲衣領第二朝反晒出嚟，有位化妝師仲話夜晚聽到有『人』摷嘢嘅聲，好在自己就感覺唔到。」

又南有趟接拍了一套靈異片，有一次出外景，自己的戲份一早完成離開，事後聽工作人覆述話「好在你走得快咋」。原來開工前，工作人員照慣例撒溪錢，忽然吹起一陣小龍捲風，導演就察覺出事，轉往另一邊開工，如事者兩次都出現同樣情況，搞了很久才順利拍完。又南話︰「我對靈界事物較敏感，一感應到就會周身唔舒服，有次去泰國布吉，喺一個沙灘開工，個人好唔舒服，走咗之後問泰國旅遊局，嗰度係咪『有啲嘢』。」旅遊局的人好認真反問又南︰「你見到呀？」又南聽完後都嚇一跳，接着旅遊局代表話︰「嗰時南亞海嘯，嗰個海灘湧咗好多海潚遇難者屍體上嚟，我仲要喺嗰度放燈。我好在係冇見到啲乜嘢，一路放其實一路好辛苦。」又試過睇樓好暈，同行風水師話叫都叫唔住，成班人已經入晒去。

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