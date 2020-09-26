李輝才雙胞胎兒子暴風成長 7歲書俊變肥仔

曾攜雙胞胎兒子書言和書俊出演韓國人氣育兒節目《超人回來了》的47歲主持人李輝才，近日與妻子文貞媛和雙胞胎一齊出演KBS綜藝節目《年中Live》，當中已經7歲的雙胞胎長大不少而成為網民的討論對象。書言和書俊於BB時期已參與節目，觀眾睇住他們成長，兩人現時已大個仔，特別是書俊更肥了不少，十分可愛。

李輝才於2010年娶圈外女友文貞媛，雙胞胎兒子書言、書俊於2013年3月出世，在節目內李輝才公開為升呢做小學生的雙胞胎所準備的房間，文貞媛：「這是兩個小房間合成的空間，書枱旁邊有睡房，用窗簾將學習室和睡房空間分開。」同時他們又為雙胞胎準備遊戲室，讓兒子可以在遊戲室內玩各種遊戲。

之後李輝才再公開自己的秘密空間，在房內放置了各式各樣的獎盃，文貞媛說：「因為老公沒有自己的空間，所以他經常說在口邊，這個房間充滿了老公喜歡的東西。、而身旁的李輝才則露出十分滿意的樣子，文貞媛笑言估計李輝才之後只會逗留在房間內。

李輝才和文貞媛今年結婚第10個年頭，兩人更挑戰測謊機。對於李輝才的優點，文貞媛說：「從人來看，首先心地善良，誠實，不會給別人帶來傷害，自己也不想受到傷害。雖然作為爸爸和老公是100分，但是作為女人，是希望老公能再多一點感情，也想他發一些溫馨的短訊。」 李輝才即慌張地解釋說：「雖然是夫妻，但我認為應該徹底地維持個人生活。」

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