現年50歲的陳浩民和34歲的蔣麗莎2011年結婚後積極造人，蔣麗莎雖然身為四子女之母，日常生活要照顧小朋友已相當忙碌，但近日她依然進軍KOL界，在內地網上直播賣首飾，每晚9時準時開工，但近日有不少買家收到她賣出的貨物後，怒斥貨不對辦，直指她疑似賣假貨。

網民貼相求救

蔣麗莎最近聲稱有Tiffany首飾可以半價出售，吸引不少內地網民購買，但近日有網民貼出實物圖片，當中還有一張「保證書」，稱買入蔣麗莎出售的Tiffany品牌頸鏈，但收貨發現疑似假貨，希望貼出實物相，由其他網民幫手鑑證一下。不少網民直指頸鏈的包裝太假，指出正貨應該只用簡單的藍色紙盒配白色海綿，並非用相中的絲絨盒，盒內更不會有膠膜保護頸鏈，網民笑稱：「假得可笑。」

提供保真協議

另有網民指蔣麗莎出售的Tiffany頸鏈，售價僅是699人民幣，比官網售價平足一半，單憑價錢已猜到是假，最終該名網民要求退貨。

對於網民指疑似賣假貨，蔣麗莎昨晚回覆《蘋果》時附上一份由重慶玉圭司貿易有限公司及上海驅馳市場營銷策劃有限公司簽訂的「產品保真協議」，她說：「Tiffany中國認證官方代理商，提供的保真協議和我們之間的合作協議以及海關報關單！此次Tiffany均由抖音官方選品提供的對接渠道！對此報道完全蓄意抹黑和造謠，無稽之談，純屬可笑！」

不過《蘋果》翻查蔣麗莎的社交網，發現以往已有不少網民批評她的貨品「貨不對辦」，其中曾有人買了她賣的「金六福頸鏈」，事後卻投訴品質及服務差，亦有幾位網民留言力斥：「在你那裏賣的香水噴不出香水。」、「你直播賣金管唇膏，結果收到是黑管唇膏」等，引來網民熱烈討論。