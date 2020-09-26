【男模出道】由演技捱批成最紅小生

現年26歲的南柱赫本是男模， 2014年因演出MV而入行，同年6月參演電視劇《剩餘公主》。雖然南柱赫的演技曾被狠批，但似乎也不太影響收視，而且主演的劇集更大多成為話題作。現時他更正與秀智合演《Start-Up：我的新創時代》，再加上今年接拍多個時裝廣告，說他是今期最紅小生絕不為過。

《舉重妖精金福珠》首當主角

2016年底與李聖經合演的《舉重妖精金福珠》是南柱赫首次擔正當主角的劇集，劇中南柱赫飾演天才游泳選手，因一次犯規而被取消參賽資格，令他游泳生涯蒙上陰影。在劇中他和李聖經本來是兒時好友，多年後重遇，由只顧捉弄金福珠到慢慢愛上她，奠定他在韓劇界的暖男形象。

《耀眼》分飾三角

去年與韓志旼、孫浩俊及「國民媽媽」金惠子合演，以時空穿越為主線的奇幻親情愛情劇。劇中南柱赫以三個不同角色在不同時空登場。劇情佈局懸疑，大結局最高平均收視達9.731%，成為JTBC電視台月火連續劇最高收視紀錄劇集，而南柱赫和韓志旼更成為觀眾眼中的最佳螢幕情侶。

《Start-Up：我的新創時代》奮發創業

tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》將於下月17日開播，故事講述幾個夢想成為韓國IT創業家的年輕人的故事。南柱赫加秀智這組合本身已頗有看頭，秀智飾演的角色為創業而放棄大學學位。南柱赫飾演的數學天才創業失敗，一事無成，但因秀智的鼓勵而決意捲土重來。