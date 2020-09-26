馬雲當年自薦演風清揚被拒 張紀中還人情請他拍《少林寺》

大陸著名導演張紀中今日現身嵩山少林寺進行參觀訪問，並與釋永信方丈見面會談，商議合作拍攝新版《少林寺》劇集，張紀中還透露想邀請好朋友馬雲演出，但他並未公佈請對方演甚麼角色。原來早於1999年，馬雲知道張紀中要開拍《笑傲江湖》劇集，他在一次飯局上自薦演與世無爭的隱世高手風清揚一角，但當時張紀中以為他說笑，沒放在心上，結果沒請他演出，事後令到馬雲有些不開心。

馬雲一直覺得自己個性很像風清揚，所以才會向張紀中請纓，沒想到會食檸檬。為這件事，張紀中覺得對這位好友不好意思，今年開拍新《少》劇，可能有角色適合馬雲演出，所以想請他演出一角，算是賠罪，還他一個人情。2017年馬雲為了推廣中華武術精神，請來李連杰、吳京、洪金寶及甄子丹等一眾功夫巨星拍了一個宣傳片《攻守道》，當時馬雲請張紀中協助做宣傳，他也爽快答應。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！