金鐘獎丨小鬼揸車往「終點」講拜拜 台下來賓忍不住落淚

今屆金鐘獎的其中一個注目點，是大會表明會為日前猝逝家中的男藝人黃鴻升（小鬼）設追悼環節，由於小鬼生前人緣甚佳，又得觀眾和fans愛戴，所以此環節可謂是焦點之一。

大會在晚上9時多，頒發終身貢獻獎後，安排女藝人于美人上台，她在一星空佈景中，引用胡適的新詩《一個人的話》來作解說，詩中提到「忍了好幾天的眼淚。總沒有哭的機會。今天好容易沒有人了，我要哭他一個痛快。滿心頭的不如意，都趕着淚珠兒跑了。我又可以舒服幾天，又可以陪着人們笑了。」她指不是所有的告別都來得及揮手，她覺得已經在天堂的人不會忘記大家。

不過，今晚悼念環節的主角不只是小鬼，還有自去年至今逝世的台前幕後的人，藝人部份包括高以翔、小鬼、劉真、羅霈穎、陳麗如（藝名：小鳳仙）及楊冠玉導演等。大會在片段最尾，選用了小鬼揸電單車拍節目時的片段：「這是終點嗎，確定？」、「最後一步囉」和「拜拜」的聲音，而鏡頭就有一張寫上「永遠的小隊長」。

片段播畢後，不少台下的來賓都忍不住眼淚，很多人熱淚盈眶，甚至有人忍不住要抹眼淚，場面感人。

另外，小鬼的妹妹婷婷在IG分享了一張畫作，作品是一位畫師為他們一家所畫。畫中有黃鴻升、黃爸爸和婷婷，畫師表示他們都穿上小鬼的品牌服裝，並以黃、杏、鴕的暖色為主，因鴕黃色代表着他們姓黃，而背景為晚上，是代表他們三人的星座在夜空中持久地閃耀，如同他們的愛。婷婷收到這幅畫後不禁哭了，她留言︰「這幅畫我看了很想哭，因為我們約好要一起去爬山，但很可惜沒有來的及完成。所以 @autumn.ying 幫我實現願望，太喜歡太感動太像了，而且把我畫的有點美，真的太用心了，謝謝！」

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