林子博為患癌妻網上公開眾籌醫藥費 望到台灣接受免疫細胞治療

前大台娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley），去年確診患罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，幸有家人支持，Shirley積極接受治療對抗癌魔，情況一度好轉。可是近月Shirley的病情反覆，曾兩度入院，要服用嗎啡藥來止痛，由於嗎啡藥會有副作用，她接受醫生建議切斷神經線的微創手術。早前醫生更曾對Shirley表示，有何心願未了，暗示其生命快到盡頭，雖然令Shirley感到難過，但她仍未放棄治療。

早前林子博透露在台灣找到一項「免疫細胞治療」，獲台灣方面通知，院方可為Shirley進行治療，奈何要花費一筆高昂醫藥費。今日林子博在社交網發文，為治療太太的癌病發起眾籌。他在文中交代了太太自去年確診患癌後，一直接受治療，然而自八月起，Shirley的身體出現急劇惡化，腫瘤脹大，癌細胞擴散，最近她更要靠輪椅代步，甚至連進食都出現嚴重困難，令子博和Shirley感到徬徨和擔心。

刻下有一個較新的「免疫細胞治療」，亦是Shirley的希望。故林子博在發文中表示，希望藉今次眾籌，望能讓太太接受有效治療，他寫︰「由於香港的公營醫療機構沒有涵蓋這種治療，而這種治療的費用亦相當高昂，坦白說，以我現在的經濟狀況，根本沒辦法為Shirley負擔這費用，但既然這是太太的意願，她也明言不想放棄，更捨不得孩子......所以，我們夫妻二人商量過後，在任何方法都想嘗試的情況下，我們希望得到大家的支持！」

其實「抗癌歌手」李明蔚，8年前患罕見腺樣囊性癌，令她面癱，聲帶癱瘓，日前她亦透過社交平台透露，希望接受「免疫細胞治療」來續命，公開眾籌醫藥費。

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