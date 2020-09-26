居心叵測 | 蔣麗莎被指賣假貨斥造謠者 網民：湖南人就是厲害

陳浩民大陸老婆蔣麗莎（Lisa）日前被指做直播時，所賣的頸鏈，無論包裝和價錢，均和專門店正貨有出入，被網民力數貨不對辦，甚至有人質疑她賣假貨。蔣麗莎昨晚回覆《蘋果》時，提供證據稱自己所賣貨品貨真價實。到晚上，她和老公陳浩民繼續在抖音落力做直播，狂推護膚品和防曬用品，似乎未受負面新聞影響心情。

今日凌晨，蔣麗莎在微博中貼出律師信，內容大致指今次事件已對她本人的名譽和形象造成嚴重影響，下午她再做直播，表情嚴肅並以字正腔圓的普通話，一輪嘴直斥造謠者無中生有、居心叵測。可是，部份網民對她依然不賣賬，有網民在留言中，說自己明明在直播中聽到中獎，而獎品是CHANEL或YSL等名牌，但收到的卻是另一個牌子的獎品。蔣麗莎回應該網民時，指自己是冤枉的，更指在眾多網民中，就只聽到這位網民出現的狀況，質疑對方提出的疑問。

對於蔣麗莎聲言要狀告造謠者，網民反應亦兩極，有人支持她，但亦有人說經過今次事件，以後買貨品時會cap低畫面，保障自己。有人則揶揄說：「現在在抖音買東西，不好也不能說，動不動就說叫律師告你。」有網民則嘲笑蔣麗莎讀聲明似背書一樣，似急口令又似rap，更說：「湖南人就是厲害。」生於湖南長沙的蔣麗莎，9年前和陳浩民結婚，二人育有3女1子。有指疫情期間陳浩民工作量大減，為了揹起頭家，蔣麗莎幾乎每日都做直播賣貨，即使病了仍堅持出鏡，她更豪言「我賺錢賺瘋了」。

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