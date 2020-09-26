靈幻題材從來是韓劇大熱類型，由前幾年的《主君的太陽》、《鬼怪》到較近期的《德魯納酒店》及《屍戰朝鮮》，至剛開播的新劇《喪屍偵探》，鬼神喪屍題材帶出的既可是愛情親情，又可是政治諷喻，配搭靈活方便。昨日開播的《非常校護檔案》， 捉鬼橋段包裝的是愛情小品，搞笑多於驚嚇，再加上由好戲之人鄭有美和男神南柱赫主演，相信也會成為話題CP。

撰文：宣柏健

劇集《非常校護檔案》韓文原名為《保健教師安恩英》，飾演安恩英這位非常校護的正是鄭有美。主力拍電影和綜藝節目的她向來頗有觀眾緣，在《屍殺列車》中飾演硬淨孕婦，雖然戲份不多，但足以令人留下深刻印象。不過仍不及去年底上映的電影《82年生金智英》中，她飾演的金智英控訴父權社會對女性的欺凌壓榨。當時鄭有美懶理被右派團體和男性觀眾杯葛，堅持主演這部為女性發聲的電影，才是真正硬淨，也令她成為女性觀眾不會抗拒的女演員。這次她飾演的安恩英，角色設定已跟她慣演的戲路不同，喜劇形式再搭配姊弟戀，也容易令女性觀眾投入。

名導群星加持

《非》劇改編自《韓國日報》文學獎得主鄭世朗於2015年所出版的同名小說，並由他同時負責該劇的編劇。劇集版比小說版加入了不少新角色，並讓安恩英的直率個性更突出。執導這部劇集的，是由曾擔任朴贊郁執導、《復仇三部曲》最後一部的《親切的金子》編劇之一的李京美，因此朴贊郁和《親切的金子》女主角李英愛近日也為劇集造勢。朴贊郁大讚李京美有堅強的創作意志，有絕佳的執行力，而李英愛則表明很期待李京美如何呈現奇幻世界，就連孔孝真和孫藝珍以及十多位電影界幕後人員也緊接發聲力撐。一部新劇能號召星級人馬宣傳，讓劇集未開播已贏盡話題。

劇中，安恩英是個看得見一般人看不到的世界，擁有驅魔能力的保健教師，在進入高中就職後，發現多宗離奇事件，並與學校創辦人後代、漢文教師洪仁杓（南柱赫飾）攜手解決事件。安恩英個性豪邁，在劇中更不時爆粗，早前劇集公開粗口預告時更引發爭議，最終預告要重剪推出。一直默默除魔的安恩英，因封印在學校地下室的一隻大蟾蜍逃出作亂，而令她不得不鏟除這終極禍患。安恩英身穿醫生袍，手上拿着玩具劍與BB彈槍，消滅別人都看不見的「靈幻啫喱」；南柱赫則戴上古代韓服的紗帽，教學生古代漢文，一改漢文老師給人古板嚴肅的形象。

卡通妖魔鬼怪

劇中兩人的造型，以及出現的妖魔鬼怪都非常卡通，散發強烈的漫畫風格。兩人的相遇也當然不是偶然，只要安恩英緊握洪仁杓的手，就能得到強大驅魔能力，不難令人想起蘇志燮與孔孝真主演的《主君的太陽》中，見鬼的孔孝真只要有蘇志燮在身旁，鬼便不能靠近，蘇志燮更因這部劇集而得到「防空洞Oppa」稱號，意思就是他成了孔孝真的防空洞。

不過，和《主君的太陽》及《德魯納酒店》這類刻劃冤魂未了心願的鋪排不同，《非》劇較着重二人的搞笑感情線，妖魔鬼怪的處理也更像民間傳說，變得相當卡通化。六集長度在韓劇來說並不常見，一次過上架也較容易令觀眾消化。對南柱赫的粉絲來說，看完這部，再看下月17日首播、同樣由他主演的《Start-up：我的新創時代》，時間剛剛好。