同聲同氣 | 李玟26年來愛過的男人 原來都有一個共通點

李玟（Coco）與加拿大籍富商Bruce Rockowitz（樂裕民）結婚9年，在結婚前的緋聞男友也就不超過5個，以出道26年計，在多情的演藝圈算是排近榜尾，但她特別有老外緣，當年可是接連迷倒西班牙天王級歌手、荷李活影星，但她都不為所動。18歲參加新秀歌唱大賽奪得亞軍，隨後簽約華星唱片，台灣約簽給現代派，因此結識同門師兄張瑞哲，兩人情投意合，被外界視為金童玉女。據台灣資深記者黎莫仇在《蘋果新聞網》專欄分享，當年有傳張瑞哲移情別戀圈中人，導致兩人分手收場，李玟曾寫歌描述這段遭背叛的過往，但關於第三者就是張惠妹胞妹Saya（張惠春）的說法，李玟一直沒承認。

李玟有次出席奇雲高士拿（Kevin Costner）主演的《末世戰士》（The Postman）首映禮，她受邀擔任嘉賓並演唱《暗示》，據當時身邊工作人員表示，奇雲高士拿一見到李玟眼神就變了，手攬着她的腰一直沒放下。1998年12月李玟飛往美國紐約Sony總部，與當時的CEO簽約，正式開啟國際之門，當時Sony安排她與已婚西班牙歌手Julio Iglesias合唱情歌兼拍MV，Julio隨後到台灣宣傳專輯時，曾有歌迷目擊二人在酒店共進晚餐，獨處數小時。

還有一段短命戀，2002年拍MV時結識當時還寂寂無名的安志杰，兩人成長背景相似，很快就擦出愛火，但因地位有別，安志杰覺得有壓力兼自卑，像個痴戀偶像的小fans，李玟每場簽唱會，都要隱身背後默默支持，有時會躲在車內等愛人收工，長時間下去變成負擔，最終又是分手收場，據聞李玟私下抱怨他黐身，而分手後的安志杰大受打擊，意志消沈無心工作又酗酒，過好一陣子才走出陰霾。李玟也曾跟同門的王力宏傳過緋聞，據說兩人的媽媽都很不滿，一度鬧得不快。在情場兜兜轉轉多年，李玟後來嫁給大她16歲的加拿大籍富商Bruce，婚姻生活一直相當幸福。去年她在台北小巨蛋舉辦出道25周年演唱會，老公和兩繼女也來捧場，但今年竟傳出疑似婚姻觸礁。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！