趙頌茹疫情期間不敢出街 聞前夫官司：問返佢老婆啦

趙頌茹（Yu）今日到荃灣一間餐廳出席慈善派飯活動，阿Yu自武漢肺炎疫情爆發後已久未露面，她表示最近除工作外都未有外出：「始終屋企有兩個小朋友係會緊張啲，有朋友叫我出街食飯我全部都冇去。」

阿Yu稱在抗疫初期搜集物資時很大壓力：「因為小朋友返學每日要用3個口罩，我兩個女就要用6個，唔同我哋大人可以每日1個，起初周圍都搵唔到，跟住又背熟晒大堆抗病毒等級嘅專屬名詞，朋友話我好似有焦慮症咁。」最近疫情有緩和跡象，她表示心情已放鬆不少，自己亦開始投入工作：「聽日就要開工拍劇，仲有其他傾緊，但都係拍劇集為主。」

提到兩個女兒陸續復課，她笑言對她們三母女都是好事：「佢哋兩個困咗喺屋企好耐，有得返學佢哋好開心，始終可以見同學，有返自己社交圈子。」 停學期間阿Yu表示女兒主要在家用視像軟件上課，其餘就由她出手教導，她說：「都唔係好搞得掂，始終我唔係專業教師，而家復課我就鬆一口氣。」

另外，提到前夫周永恆最近的官司，她笑着表示：「都過咗咁耐啦，唔好問我，問返佢老婆啦。」

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