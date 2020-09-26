何嘉莉為女慶祝生日狂晒表情包 張新悅孖老公啜爆6歲囡囡

前英皇小花何嘉莉與飛機師老公German Sze結婚將部5年，二人育有兩女，大女叫Zoe，而細女叫Raina，加上她上一段婚姻與前夫所生的大仔Jean，組成一家五口家庭，而她亦轉做時尚KOL，不時在社交平台分享扮靚心得外，亦不時開心share小朋友的生活相，如9月她就忙為大仔及二女慶祝生日。

昨晚，她就貼了大女Zoe的生日慶祝相上社交網，一家人留在家中慶祝她3歲生日，Zoe不嬲表情多多，相當鬼馬，何嘉莉更在帖文貼出多張與囡囡合照的表情包，Zoe越大樣子就似媽媽，而何嘉莉就在IG Story以英文留言分享感受：「沒有更好的感受，比得上看住你的小女兒掛滿笑容，她好似小天使跳進你的心，散滿了金粉，在你的人生道路送吻。」，更在帖文hashtag了「#mamalovesyou」。

此外，張新悅就是演藝圈中的「多女婆」，與老公楊哲安生了4名女兒，而她於2018年生下第四名囡囡Lola後，更決定執肚唔再追仔。今日，她就在社交網貼了為三女Leah慶祝6歲的生日相，一家簡單留在家中切蛋糕慶祝，當中更與老公左右夾攻啜爆囡囡，留言：「You are my sunshine」。

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