金喜善暈倒在周元懷內 《Alice》下周停播

由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS劇集《Alice》，昨晚播出第9集，收視比上周下跌，上下部分別為6%及7%，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

上集結尾講到金喜善意外進行了時間旅行，去到1年後的未來，發現1年後的周元已經離世，令她大感震驚。而金喜善去拜祭周元時重遇對方，兩人激動擁抱流淚，並承諾要好好守護對方。而周元為金喜善慶祝生日，場面就與周元10年前為母親慶祝生日一樣，當時周元沒有為母親唱生日歌，不過到今天他就為金喜善唱了生日歌，更不知不覺第一次露出了微笑，似乎患有情感缺失症的周元正慢慢發生變化。郭時暘去到周元的家，此時金喜善突然暈倒在周元懷內，而金喜善的手臂上更長滿了紅斑點，令周元和郭時暘大感吃驚。

劇組今日亦公開今晚播出的第10集劇照，只見周元和金喜善一起到樂園遊玩，兩人雖然有親暱合照，但感覺就十分嚴肅。

另外，《Alice》下周五和下周六播出的第11集及第12集，因中秋節檔期關係而停播，並順延至下月9日及10日播出。

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