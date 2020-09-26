金鐘獎紅地毯丨吳宗憲女兒代父報平安 楊謹華鮮紅戰衣中門大開艷壓全場

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台灣第55屆金鐘獎今晚在台北國父紀念館舉行，大會的紅地毯環節於下午5時開始，頒獎禮則在晚上7時舉行。雖然台灣的武漢肺炎疫情受控，但大會仍不敢鬆懈，就連主持人及進場嘉賓都要保持社交距離，又不時在場呼籲來賓要注意個人衞生，圍觀的觀眾都要戴口罩及量體溫。

一如以往，眾星經悉心打扮現身，女星的「競爭」尤其激烈，多位女星都以大deep V禮服現身，其中憑《綜藝大熱門》與吳宗憲及陳漢典一起入圍綜藝節目主持人獎的黃路梓茵（LuLu），其禮服的V字直落肚臍，笑言未試這樣的打扮，更明顯信心十足。

而吳宗憲的女兒吳姍儒露肩現身，雖然今年未能父女檔上陣，但她坦言不用跟爸爸在同一獎項中正面交鋒，心情比較鬆，同時她也祝今日58歲生日的爸爸生日快樂。吳姍儒對於再次入圍益智及實境節目主持人獎覺得非常幸運，覺得（得獎）機率有點似，但今年只有2個目標，第一不要跌倒，第二是可以見到許光漢。問到爸爸近日因為黃鴻升（小鬼）猝死影響心情，外界都擔心吳宗憲的情況，吳姍儒表示出門前有傳訊息給爸爸：「他還OK，就是需要一點時間沉澱、平靜。」

性感女星天心今次沒有令觀眾失望，以大V領口的晚禮服現身，她笑言自己用了很多時間做運動keep fit：「都沒有食飯，希望大家對這成果滿意。入圍就真的很開心、感恩，有飄飄然的感覺，努力演戲有被肯定，當然是興奮。」而「黑澀會美眉」出身的小薰，就以透視珠片紗裙現身，她受訪時表示自己已經瘦身2至3公斤（約4.4至6.6磅），她笑言希望今天可以快點過完，可以好好吃飯。

另外，36歲女星白家綺上月宣佈4度懷孕，昨日更預告會穿起「配色」的衣服來宣佈胎兒性別，今晚她在男星蔡東威（Gino）的陪同下，穿着鮮紅、大deep V禮服走上紅地毯，上圍明顯谷奶搶鏡。白家綺宣佈陀B女，並指因為太多人問，所以今日公開讓大家都知道。白家綺後來受訪時表示：「肚子裏寶貝女兒陪媽媽走紅地毯，是一次寶貴的經驗。」

今屆迷你劇集最佳男主角大熱、憑《罪夢者》爭獎的張孝全與劇組分別現身，在劇中演情婦的范曉萱，打扮搶眼，她指自己為了投入角色，無論是肢體和心理上都有做功課做好準備，講到自己入圍，她表示自己很榮幸但平常心。張孝全受訪時表示：「入圍已經是肯定，今天放輕鬆。不多想，當參加晚會，誰得獎都好。」

憑《鏡子森林》問鼎金鐘獎最佳女主角獎的楊謹華，接受台灣《蘋果新聞網》訪問時提到為了keep身形，幾日前就開始一日只吃一餐，晚上7點後不喝水，今晚踏上紅地毯時，以一襲鮮紅禮服現身，中門大開，迅即成為全場焦點，大騷事業線。楊謹華在後台透露：「今天蠻開心的可以看到很多老朋友，但現在比較想是吃點東西，3、4天已沒有吃了。」對於今天的衣著打扮，她表示只要大家看到後覺得她漂亮，她就會開心。

憑《想見你》人氣急升的許光漢及柯佳嬿壓軸出場，雖然2人以統一的黑色tone打扮，但無損大班「許太太」的熱情，許光漢十分識做，叫fans為柯佳嬿尖叫加油。主持人要求許光漢臨場要求許光漢清唱劇中曲，他亦做「順得人」清唱，博得fans報以瘋狂尖叫聲支持。柯佳嬿受訪時表示：「坦白講，今天晚上沒有想那麼多，順其自然，好好享受這個典禮。」但她卻希望可以聽到團隊得獎的好消息。

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