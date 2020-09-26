新海誠囡囡 | 令和老人精 10歲新津知世談夫妻相處之道

年僅10歲的日本人氣童星新津知世，是《你的名字。》動畫大師新海誠的寶貝女，新津知世生得精靈可愛，兩歲開始加入劇團，年紀細細已有不少演出機會，同時更活躍歌影視不同層面。

新津知世參演過多部日劇和電影作品，除有份聲演《魔雪奇緣2》外，她亦以小朋友組合Foorin身份進軍樂壇，由樂壇才子米津玄師為Foorin創作的大熱歌曲《Paprika》更威到打入《紅白歌唱大賽》。新津知世幕前經驗豐富，面對鏡頭毫不怯場，她在電影《喜劇 愛妻物語》中與水川朝美扮演母女，對於片中父母經常鬧交，知世日前宣傳時竟老積地向傳媒說：「就算知道這是劇本，我也感到可怕，好希望可以快點鬧完。」知世更化身戀愛專家：「我認為夫婦，並不只是一種形式，而是要去建立出信任關係，一對夫婦、一個家庭，我認為看完這部電影會改變大家對家庭的概念。」

新津知世首次擔任主角的電影《奇蹟車站》前日在港開畫，該片以主角沙也加在學校被排擠，當遇上寵物店內無人問津的小狗後，令她視狗狗為最好朋友，可是在愛犬去世後，傷心的沙也加遇上失去兒子的布瀨老先生，二人發展出令人心動的跨世代友誼，並見證到生命盡頭的奇蹟。

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