黃曉明周冬雨奪百花帝后 易烊千璽獲最佳新人獎

第35屆大眾電影百花獎頒獎禮於今晚揭曉得獎名單，黃曉明與周冬雨分別憑《烈火英雄》及《少年的你》贏得帝后，最佳影片由《我和我的祖國》奪得、《我不是藥神》獲優秀影片、最佳導演由郭帆憑《流浪地球》取得，最佳男女配角分別是王傳君及袁泉。

黃曉明爆冷贏了大熱的《少年的你》易烊千璽贏得最佳男主角，反而對方僅拿得最佳新人獎，黃曉明在得獎後表示：「我真的很緊張，因為5個男生都非常棒，都應該是最佳男主角。我想感謝的人太多了，謝謝導演對我的信任，你是第一個要我演這個角色的人，謝謝導演、監製和編劇。」周冬雨獲獎後表示︰「感謝百花獎和每一位評委，感謝所有的觀眾給我的鼓勵。很多人說我只能演中學生，但我特別欣慰，如果觀眾喜歡，小學生我也能演。」

得獎名單：

最佳影片：《我和我的祖國》

優秀影片：《我不是藥神》

最佳男主角：黃曉明《烈火英雄》

最佳女主角：周冬雨《少年的你》

最佳男配角：王傳君《我不是藥神》

最佳女配角：袁泉《中國機長》

最佳新人：易烊千璽《少年的你》

最佳編劇：餃子《哪吒之魔童降世》

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