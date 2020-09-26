霍啟剛罕有談父母離婚 爆偷運婚戒向晶晶求婚

現年41 歲的霍啟剛，日前接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》錄音訪問，霍啟剛罕有在節目中分享家庭事，包括父母霍震霆、朱玲玲的分離，對爺爺霍英東及剛離世嫲嫲的思念，及與太太郭晶晶的求婚故事。

年屆 97 歲的霍英東元配太太呂燕妮月初辭世，身為霍家長子嫡孫的霍啟剛與嫲嫲感情深厚，霍啟剛說：「我出世嘅時候媽咪只係20幾歲，非常年輕，佢經常要陪爸爸、爺爺去外地進行各種職務，整個家庭嘅起居飲食、學校書簿費用等都由嫲嫲負責。最難忘每日5點，嫲嫲都會打電話問我哋是否返屋企食飯，而家我更覺得呢個電話係幾重要。晶晶第一次懷孕時，嫲嫲問佢係唔係鍾意食蝦，她好孝順點一點頭，哈，結果日日都有蝦食......。今年中秋冇咗嫲嫲，我想佢同爺爺相隔 14 年後而家喺天國相逢。我知佢好掛念子孫，我答應我哋會帶好第四代，請嫲嫲安息。」

霍啟剛憶述爺爺、已故全國政協副主席霍英東非常熱愛運動，亦積極推廣體育活動，霍啟剛說：「爺爺每日都會游水，喜歡於暖水和冰水兩邊走，每次見面第一句就問我今日游咗水未？最記得嗰次佢約我打網球，卻搬咗一張椅坐喺球場邊，一邊睇文件一邊睇我打波，我同教練打足兩個鐘，快攰死。爺爺並非只為愛體育而搞體育，佢要推動國家進入奧運，係希望提升整個民族自信，以及世界對中國嘅認同，而我亦立志積極教仔女踩單車，原因教曉我踩單車嘅人並非我父親，而係爸爸一個外國朋友，我好享受嗰種成就感，希望我嘅子女會記得教識佢哋踩單車嘅正是爸爸。」

談到父母，霍啟剛笑指父親霍震霆貌似兇惡，但其實他是個有趣並具創意的人。霍啟剛表示，他與兩名胞弟亦是做自己意願的工作，家族從沒有特定庭訓，只要求他們做正直的人，而母親朱玲玲也只要他們說到做到，霍啟剛說：「父母親分開是可惜的，但媽媽當時給我們充分解說，而我哋年紀都大咗，始終希望大家都開心，到現在我哋關係都很好。嫲嫲喪禮，媽媽兩日都有來陪伴。我哋三兄弟亦剛剛在家中為佢慶祝生日，細佬負責下廚。」

霍啟剛與跳水皇后郭晶晶結婚多年，現在是3名孩子的爸爸，提到當年在菲律賓小島沙灘向晶晶求婚一幕，回憶甜蜜說︰「我從來冇去過菲律賓，沿途一直擔心隻戒指會唔會被海關查出，可唔可以帶入境，若果被沒收咗點算？我其實一直心跳加速，幸好一切順利！我為求完美亦準備咗鲜花，晶晶好似有少許預計得到，佢冇喊，但最開心係佢一口答應。」

霍啟剛早前打算參選立法會，出戰「體育、演藝、文化及出版」功能組別，得到太太支持，說磨練一下是好事，當他做好準備，亦聽取很多業界朋友意見，政府宣佈將選舉推遲至明年，霍啟剛形容失落心情像運動員以頂尖狀態備戰，而奧運會卻突然煞停延期一樣。至於明年會否參選，他說要視乎當時的情況而定。

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