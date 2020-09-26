40歲林峯宣佈BB出世 孖老婆張馨月扮孫悟空豬八戒迎接小生命

40歲的林峯去年除夕夜宣佈已經跟大陸女模張馨月結婚，不久便傳出張馨月懷有身孕，但他倆夫妻一直未有回應。不過在半個月前曾有網民在深圳某商場偶遇林峯與張馨月手牽手逛街，當時已見張馨月孕肚非常明顯。

今日林峯在微博上載一組大肚寫真相，有別於其他藝人的唯美寫真，林峯和老婆別出心裁扮演《西遊記》中的人物，林峯打扮成「齊天大聖」，而挺着巨肚的老婆張馨月則扮「豬八戒」。兩人擺出多個造型拍攝大肚寫真，而當中更有一幅兩大一小的「三拳照」，宣佈BB已出世。林峯寫道：「第一次抱起你，感受你的溫度和喘息，人生第一次體會到骨血生命的延續。可愛的寶貝，你讓我的拼搏有了新的動力。親愛的老婆，感謝你經受的所有辛苦和不易，我不善言辭，但你的好我全都刻在心裡。 這份美滿與幸福，我會用生命去守護和珍惜。」

至於老婆張韾月同樣在微博分享另一組大肚寫真相，相中一樣挺着巨肚的張韾月一身白紗打扮性感，而林峯則身穿黑色casual wear，張韾月寫道：「第一眼看到你，親吻你的額頭把你擁進懷裡，懷胎十月的辛苦和生產的劇痛變得不值一提。親愛的寶貝，你讓我的人生有了新的意義。美好的生活因你的到來更加溫馨甜蜜，你和爸爸都是掛在我心尖上的惦記。有你們的陪伴，媽媽此生足矣。」

外界一直有傳張馨月今次懷有女胎，而林峯雖然分享了初為人父的喜悅，不過卻對第一胎林家血脈守口如瓶，並無透露今胎生男定生女，《蘋果》曾聯絡過林峯經理人，對方回覆指私人事務不予回應。

林峯目前正在中山拍攝大陸劇《星辰大海》，有指林峯特安排張馨月入住月費36萬人民幣的深圳愛帝宮月子中心總統套房，方便林峯不時可以去探望，而張馨月居住在大陸的家人又可以幫忙照顧。

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