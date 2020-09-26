日本游泳奧運金牌選手、26歲瀨戶大也大前日被傳媒《週刊新潮》爆料，指他背着25歲前跳水華裔選手老婆馬淵優佳，與一名長髮女子到平價時租酒店爆房，十足商台前DJ蘇耀宗（細So）的翻版。被指任職空姐的情婦昨日被網民起底，指她在贊助瀨戶的全日空航空公司工作，而哥哥是尊尼事務所的美少年組合Ya-Ya-yah前成員鮎川太陽。根據網上匿名留言版的資料，鮎川的妹妹原名鮎川瑠奈，現年26歲，2017年在法政大學畢業。鮎川瑠奈居住在東京都足立區，與偷食的時租酒店非常接近，而網上亦流出其慶祝生日的照片。

或失奧運資格

據報道指，瀨戶於2017年5月宣佈婚訊，同年在聚會上認識鮎川瑠奈，兩人於年尾發展不倫戀。瀨戶與全日空所簽的合約，到明年3月底才結束，有指一般運動員的代言酬勞為三年一億日圓（約735萬港元），如今瀨戶形象盡毀，可能需要賠償損失。此外，由於奧運代表選手的所有費用均是由日本政府的文部科學省所支付，瀨戶萬一因偷食醜聞而被取消奧運資格，將浪費納稅人大量金錢。

山口返家受查

另外，日前如港星楊明涉酒駕的日本尊尼事務所組合TOKIO的48歲前成員山口達也，被拘留兩日後，於當地時間前晚10時終獲釋。山口戴上黑色口罩及穿黑色T恤離開警察總部，並登上七人車，由警員陪同返寓所接受調查，警員從屋內帶走多盒紙皮箱，有網民對此表示驚訝，不理解警方為何需要對酒駕人士進行入屋搜查。山口於本周二早上酒後駕駛釀成交通意外，其電單車撞向停在燈位前的一輛汽車，事件中未有人受傷。而他於前年亦因醉酒，性侵一名16歲少女。