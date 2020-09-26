否認醉駕丨山口達也疑受刺激借酒澆愁 前妻趁TOKIO出道日晒親子照贈慶

日本尊尼事務所組合TOKIO的48歲前成員山口達也，星期二早上涉酒後駕駛釀成交通意外，其駕駛電單車撞向停在燈位前的一輛汽車，事件中雖然未有人受傷，但山口被指當時一身酒氣，接受酒精呼氣測試後，證實酒精濃度超標，相信他曾飲了約7至8杯啤酒份量的酒精，山口達也之後被扣上手銬送往千代田區警察總部。

山口達也被拘留兩日後，前晚10時終於獲釋，他戴上黑色口罩及穿黑色T恤離開警察總部，並登上七人車，由警員陪同返寓所接受調查，警員從屋內帶走多盒紙皮箱，當中包括一個1.8公升的麥燒酎包裝紙盒，有網民對此表示驚訝，不明警方為何需要對酒駕人士進行入屋搜查。據了解，山口達也接受警方問話時轉口風否認酒駕，落口供稱是在本周一晚9時一個人開始飲酒，飲至周二凌晨灌下5至6小杯麥燒酎，之後便睡至早上9時上床，當他駕電單車外出約9時半發生交通意外，他透過律師指並非改口供，而是道出事實，認為被捕時已經酒醒。

TOKIO是在1994年9月21日出道，星期一正是組合出道紀念日，巧合地身在夏威夷的前妻高澤悠子，同日也更新IG，貼出兩個囝囝的三人合照，談到12歲大仔與10歲細仔日前為她慶祝44歲生日，感覺十分幸福。未知山口達也是否受到打擊，在TOKIO出道日當晚留在家中借酒澆愁，翌日便出事撞車，有指他與高澤悠子在2016年離婚也是因為酗酒，而山口前年亦因醉酒闖禍，被指性侵一名當時只得16歲的少女。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！