葉璇上海做小手術遇上庸醫 憤斥醫護手術中不停玩手機

葉璇愛在網上跟粉絲做直播，今日在微博貼出素顏短片，大爆昨日在上海做了一個小手術，她大呻：「誰幫我科普一下，醫生可以在手術台上玩手機嗎？我這手術失敗了，算醫療事故嗎？」葉璇在片中透露昨日做的小手術，動刀時發現醫生不專業，沒有做好充足準備，又玩手機，她非常不滿，當時令葉璇有肉在砧板上的感覺，她反問：「誰不在乎命？」由於她只是局部麻醉，所以清醒下看到這個情況，她同情那些全身麻醉的病人。

網民很關心葉璇情況，斥醫護不負責任，並叫她去投訴，葉璇說：「醫院說就算下次換個醫生再給我安排重新手術，也不能保證醫生不在手術室裏玩手機，嚴謹的職業道德才能令大家的生活有保障啊，警醒一下大家，也算我的刀和身心創傷沒白挨了，眼睜睜地看着自己被下刀敞開着傷口，護士跑來跑去找藥劑，然後醫生玩手機，地獄。」

葉璇避談做甚麼手術，她今日短訊回覆《蘋果》時說：「我還活着，但傷口痛。想想多少老百姓因為這種不嚴謹的醫生的態度受傷害，甚至送命啊，難受。哪有刀都切開了，藥劑都沒拿的才跑去拿，還手術台上不停玩手機。我這才局麻，能看到些真相，那些全麻的人怎麼辦?」

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