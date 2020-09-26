阿笨父女告別螢幕 | 《志村動物園》結束16年歷史 志村健最後片段曝光

日本國民笑匠志村健於3月29日因武漢肺炎而不幸離世，他生前主持的NTV長壽節目《志村動物園》將成歷史，會在今晚播出最後一集。

《志村動物園》自2004年開播以來廣獲愛戴，16年來為觀眾留下不少美好回憶，尤其是昔日人氣環節「阿笨與阿占」更在亞洲各地大受歡迎，黑猩猩阿笨與鬥牛犬阿占拍檔執行各樣任務，而阿笨亦跟主持人志村健情如父子，可惜阿占於4年前離世，終年12歲；而志村健則在3個月前亦病逝，令電視台決定把節目畫上句號。最後一集的《志村動物園》，會公開志村健生前於今年2月在阿蘇Cuddly Dominion拍攝的最後片段，他教阿笨囡囡Pudding踩三輪車，共度「兩爺孫」的最後時光。

《志村動物園》結束後，下月會有同以動物作招徠的新節目《I Love大家的動物園》緊接播出，由嵐成員相葉雅紀繼續任主持，人氣女星橋本環奈亦會是固定陣容之一，首集將安排她親親水豚，並接受挑戰餵飼水豚。

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