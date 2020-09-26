小鬼再見丨楊丞琳繼續悼念好友 峮峮徹夜難眠：除了往前走也沒有別的選擇了

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上周三（16日）猝逝，昨日其遺體進行火化儀式，在家人、女友峮峮和演藝圈好友的悲痛目送下，化作青煙。黃爸爸最後將愛子骨灰撒在陽明山臻善園花葬區。峮峮今日清晨4時，仍未入睡，她在IG吐露送別戀人的心境，除貼了一張二人合照的圖片，並以對小鬼傾訴的口氣說：「雖然我還是無法相信……但是除了繼續往前走也沒有別的選擇了，畢竟……我還是要賺錢養家。最後，你還是那麽帥氣，晚安。」雖然峮峮在文中加了大笑的emoji，但從此和小鬼陰陽相隔的她，處境令人心酸。

至於小鬼生前好友楊丞琳，被指連日貼和小鬼的合照，惹網民反感，但楊回覆指這段時間，會繼續以自己方法去悼念小鬼。昨日她參加完葬禮後，晚上在IG向好友作最後道別，她貼出一張「五人幫」的圖畫，風格和峮峮所貼的一樣，並留言說：「鴻升掰掰，送你回到你的星球囉，我們會好好的 千萬不要有罣礙，謝謝你帶給我們的一切，都是非常珍貴又美好的回憶，今天見你的最後一面，很欣慰，心是寬闊的，我會放下難過，繼續生活，你也要在你的星球繼續放光彩，大家會永遠記得你，永遠！」

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