叫埋老婆道歉 | 瀨戶大也認性慾強 偷食完贊助商空姐再去湊女

26歲的日本游泳奧運金牌選手瀨戶大也，日前被爆料雜誌《週刊新潮》揭開賤男真面目，指他背着25歲前跳水華裔選手老婆馬淵優佳，偷食一位空姐，並趁中午時段到東京都足立區的平價時租酒店爆房，令瀨戶大也的好男人形象盡毀，十足商台前DJ蘇耀宗（細So）的翻版。

瀨戶大也的偷食對象被指是全日空（ANA）26歲空姐鮎川瑠奈，她亦是尊尼事務所組合Ya-Ya-yah前成員鮎川太陽的胞妹，由於瀨戶近年獲全日空航空公司贊助，相信鬧出醜聞後，雙方難再繼續合作，他與太太代言的廣告也相繼下架，估計違約金多達1億日圓（約734萬港元）以上，他與妻子馬淵優佳已發聲明就風波道歉。

瀨戶大也爆房行程公開後，引起各界炮轟，事關他在偷情後趕返寓所換車再去幼兒園接兩個囡囡，突然變回其好爸爸角色。據《日刊大眾》爆料，瀨戶大也曾向身邊人自認「性慾強」，在泳壇及體育界也是數一數二，令瀨戶的爛滾消息早已流傳，而另有消息指，瀨戶大也曾滾到韓國，婚後這兩年來除搭上鮎川瑠奈外，亦有其他性伴侶，絕對是個偷食慣犯。

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